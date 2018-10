Forurenet vand: Kommune opfordrer borgere til at koge vandet

Syddjurs Kommune opfordrer til, at man koger alt vand til drikkevandsformål og madlavning. Der er nemlig påvist forhøjet indhold af coliforme bakterier i drikkevandet.

- Vi opfordrer i alle tilfælde til, at man koger vandet, hvor der er forhøjet indhold af bakterier. Coliforme bakterier er typisk bakterier, der er i overfladevand – også kaldet jordbakterier, siger jordbrugsteknolog i Miljø og Klima Anna Okkerlund Brahe til TV2 ØSTJYLLAND.

Endnu uvist hvad forureningen kommer af

Coliforme bakterier kan tyde på en forurening fra overfladevand. Det er ikke en sygdomsfremkaldende bakterie, men man kan blive syg af det, hvis man har et svagt helbred.

- Det er ikke farligt, men man kan blive syg af det, hvis man ikke er helt frisk, siger hun.

Syddjurs Kommune vil sammen med Skader Vandværk gennemføre et tilsyn på anlægget for at komme frem til årsagen.

- Vi ved ikke, hvad forureningen kommer fra, men vi skal på tilsyn derude i morgen, siger Anna Okkerlund Brahe.

De ved endnu ikke, hvornår problemet er løst. Skader vandværk forsyner cirka. 60 ejendomme.

- Det er borgerne i Skader by, og nogen ejendomme der ligger uden for Skader, det påvirker.

Forurenet vand på Aarhus Universitetshospital

Tidligere i oktober var Aarhus Universitetshospital også ramt af forurening. Her var kim-tal, som viser mikroorganismer i vandet, for høje.

- Det betyder, at vi er over grænseværdien. Derfor har vi i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, at vi skal skaffe drikkevand på flasker i stedet for, fortalte pressechef Lars Elgård til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Universitetshospital orienterede personalet og satte skilte op.

- Vi har sat skilte op ved de vandhaner, hvor vandet kan være forurenet. Vi har informeret personalet, og vi er ved at skaffe vand på flasker, sagde Lars Elgård, pressechef Aarhus Universitetshospital.

