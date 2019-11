Planer om trinbræt droppet: - Kan man stole på aftaler?

Kan man overhovedet have tillid til aftaler indgået i Folketinget? Dét spørger Favrskov Kommune nu transportminister Benny Engelbrecht (S) om, efter at han pludselig har aflyst planerne om et trinbræt i landsbyen Laurbjerg.

For togene mellem Aarhus og Aalborg suser lige igennem Laurbjerg i Favrskov Kommune. Det har de gjort i mere end 30 år. Men fra 2021 skulle toget igen begynde at stoppe i den lille by mellem Langå og Hadsten.

Læs også Længe ventet station er alligevel ikke på vej: - Det er en katastrofe

Sådan lød det i marts, hvor Folketingets finansudvalg godkendte finansieringen af et trinbræt i Laurbjerg. Glæden var stor og byens borgere lettede efter syv års kamp for at landsbyen igen kunne blive stationsby.

Men onsdag fik glæden en brat ende. Transportminister Benny Engelbrecht udsendte en pressemeddelelse, hvor han aflyser byggeriet af en station i Laurbjerg.

Borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring (S) er forundret over, at en aftale åbenbart ikke er til at stole på.

Opgiver ikke

Det får nu et samlet byråd i Favrskov Kommune til at sende et åbent brev til de partier i Folketinget, der står bag aftalen.

- Jeg har i dag afsendt et brev til transportministeren og de fire partier bag denne her aftale. Vi har bedt om et møde og så håber vi på, at vi kan komme over og forklare vores synspunkter og dermed også vigtigheden af, at vi får det bræt, siger borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Centerby skal gøres klar til togene – millioner sat af til udvikling

Brevet er underskrevet af 25 byrådsmedlemmer i Favrskov Kommune og fremfører en række argumenter for, hvorfor trinbrættet i Laurbjerg fortsat er en god idé. Lokalpolitikerne kæmper nemlig fortsat for Laurbjerg og har ikke tænkt sig at give op.

- Et samlet byråd vil derfor på det kraftigste anmode aftalekredsen om at revurdere udmeldingen om at droppe den planlagte og aftalte genåbning af stationen i Laurbjerg, skriver de i brevet.

Laurbjerg ligger mellem Langå og Hadsten. Foto: Google Maps

Dårlige argumenter

Transportministeren argumenterede i sin aflysning af den planlagte genåbning af stationen for, at passagertallet ville blive for lavt og tidsforbruget ved at stoppe i Laurbjerg for højt. Men de argumenter holder ikke, lyder det fra byrådet i Favrskov Kommune.

- Genåbningen vil kun medføre en forsinkelse for de regionale tog på 1 minut og 43 sekunder, skriver politikerne i deres brev til ministeren.

Læs også Lille by får trinbræt efter 50 år - nu er antallet af småbørn fordoblet

Samtidig stiller transportministeren sig kritisk over for det forholdsvist lave passagertal, som vil benytte trinbrættet. Men det er ikke nye tal, lyder det fra Favrskov Kommune. De samme oplysninger var tilgængelige, da et flertal i folketinget vedtog planerne.

- Det handler ikke kun om passagerer det her. Det handler også om udviklingen af et bysamfund, siger borgmester Nils Borring.

Stine Albrectsen valgte sammen med mand og lille søn at købe hus i netop Laurbjerg på grund af planerne om et trinbræt.

Flyttede for trinbrættet

Planerne om et trinbræt i Laurbjerg har nemlig også betydning for tilflytningen til byen. Den seneste tid har trinbrættet derfor stået øverst i salgsannoncer for boliger i byen. Det var da også noget af det, som Stine Albrectsen, hendes mand og deres lille søn faldt for, da de købte hus i byen.

Læs også Borgere måtte kæmpe i syv år - men nu får landsby trinbræt tilbage

- Da der var planer om et trinbræt herude stod det øverst i alle boligannoncerne herude. Det gjorde det også, da vi købte huset herude. Jeg tror, det var et rigtig godt incitament for at flytte herud. Man kan bo på landet, men samtidig være i Aarhus på under en halv time, fortæller hun.

Skrinlægningen af planerne får derfor også konsekvenser for den lille familie.

- Det vil gøre, at vi ikke bliver her lige så mange år, som vi havde regnet med, fordi vi kommer til at bruge alt for lang tid på offentlig transport, siger Stine Albrectsen.