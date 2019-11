Fortsat risiko for kollaps: Rutebilstation forbliver afspærret

Natten til onsdag blev Aarhus Rutebilstation afspærret. Busholdepladserne er placeret over en gammel parkeringskælder og der er fare for, at det kan styrte sammen.

Sker det, forsvinder jorden under busstationen.

Derfor blev Midttrafik onsdag nat pålagt af Aarhus Kommune at afspærre stationen.

Læs også Aarhus Rutebilstation afspærret - kan styrte sammen

Og afspærringen kommer til at vare længe endnu. Det meddeler kommunen fredag, efter at der er lavet yderligere undersøgelser af den sammenstyrtningstruede p-kælder fra 1954.

- Vi har nu to rådgivningsfirmaer til at gennemgå, hvordan de forskellige konstruktioner har det, og hvordan de eventuelt kan udbedres, siger ejendomschef i Teknik og Miljø, Katharina Nyborg.

- Der er dog ingen tvivl om, at afspærringen af rutebilstationen bliver langsigtet, fortsætter hun.

Det skraverede område er i fare for at kollapse under bussernes vægt, fordi der under stationen er en underjordisk parkeringskælder.

Sikker i den ene ende

Kommunens undersøgelser af parkeringskælderen har imidlertid også vist, at det kun er en del af betondækket, der er i risiko for at kollapse under vægten fra busserne.

Derfor er det fortsat sikkert at holde resten af rutebilstationen åben for trafik. Bustrafikken vil derfor indtil videre gå fra og omkring rutebilstationen og Ny Banegårdsgade.

Læs også Troels Kløvedals hus er til salg

Hvad der skal ske på længere sigt, er der endnu ingen afklaring på.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune arbejder i øjeblikket sammen med Midttrafik om at finde løsninger på busdriften i området.