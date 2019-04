Fortiden fortæller: Vi er ikke anderledes end andre folkegrupper

En østjysk, kulturhistorisk høj blev fejret med sang og en ny informationstavle. Blakbjerg i Ryomgård på Djursland har nemlig en helt særlig historie, og den skal den nye tavle udbrede kendskabet til.

Arkæologien og forhistorien sammen med vores historie er en del af den kulturelle identitet. Den siger, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvorfor vi er de danskere, som vi er. Lutz Klassen, Museum Østjylland

- Hele det her plateau har været omgivet af grøfter, der var to meter dybe og fire-fem meter brede, siger Lutz Klassen, der er forskningsleder på Museum Østjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbage i bondestenalderen havde de udgravede grøfter et helt særligt formål. Og ud over grøfterne hele vejen rundt om højen, blev der også udført gådefulde ritualer i området.

- Der blev ting deponeret i grøfterne, og meget af det var affald, men der var også enkelte ting, som helt klart er rituelle nedlæggelser, heriblandt menneskeknogler, men der er ingen, der helt rigtigt ved, hvad der blev gjort på det her sted, siger forskningslederen.

Lokale kræfter har sammen med Museum Østjylland sat den nye informationstavle op på toppen af Blakbjerg.

Og den viden, man har om området, er noget af det, den nye informationstavle skal være med til at sætte fokus på for de besøgende, der kommer i området. Det er i samarbejde med Museum Østjylland, at lokale kræfter derfor nu har sat informationstavlen op.

- Netop med de kulturhistoriske værdier, så synes vi, at det er værd at synliggøre Blakbjerg, siger Kirting Olesen, der er formand for Ryomgård Distriksråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi lever jo i en meget omskiftelig tid, og vi hører ustandseligt om indvandring, etnis og religiøs vold, og i sådan en tid er det rart at vide, hvem man er og hvor man står henne. Lutz Klassen, Museum Østjylland

Og den nye informationstavle blev taget godt imod af nogle af de lokale borgere, der var med til indvigelsen:

- Jeg synes, det er en god ting, at når man kommer herop, man kan se og man kan læse om højden og det hele. Det kan jeg godt lide at følge med i, siger Janus Lassen fra Ryomgård.

- Jeg synes da, det er hyggeligt. Jeg har aldrig været her før. Altså jeg har kun været sådan nede omkring, men aldrig på toppen, siger Ellen Hougaard fra Ryomgård.

Vi skal værne om fortidsminder

Selve højen er 33 meter over havets overflade og havde sin storhedstid i bondestenalderen. Det var i forbindelse med den landsdækkende begivenhed 'fortidsmindedag', at informationstavlen på Blakhøj blev indviet.

- Sådan et skilt med fortælling om forhistorien på stedet bidrager til den kulturelle identitet, og det er selvfølgelig noget, der er interessant for Ryomgårdborgerne, fordi de er glade og stolte af det her, og den her stolthed er fint at værne om, siger Lutz Klassen.

Blakbjergs højeste punkt er 33 meter over havets overflade.

Ifølge forskningschefen fra Museum Østjylland er det vigtigt at mindes fortiden i det moderne samfund:

- Arkæologien og forhistorien sammen med vores historie er en del af den kulturelle identitet. Den siger, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvorfor vi er de danskere, som vi er, siger han og fortsætter:

- Vi lever jo i en meget omskiftelig tid, og vi hører ustandseligt om indvandring, etnis og religiøs vold, og i sådan en tid er det rart at vide, hvem man er og hvor man står henne, siger han.

Men selvom forhistorien kan være med til at huske os på, hvordan vi danskere adskiller os fra andre folkegrupper, mener forskningslederen også, det er vigtigt at huske på, at vi slet ikke er så forskellige endda:

- Som nogle i andre lande, hvor der er krig og forfølgelse, så skal vi altså ikke så lang tid tilbage i Danmarkshistorien for at se, at det var fuldstændig det samme her, og vi er fuldstændig de samme mennesker, og det skal man huske på, siger han.

