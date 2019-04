Fortæl os din mening om TV2 ØSTJYLLAND!

Vi vil gerne høre din mening om det indhold, vi producerer på TV2 ØSTJYLLAND. Derfor har vi oprettet brugerpaneler for nyhedsudsendelserne på TV, vores hjemmeside og vores sociale medier. Brugerpanelerne er din mulighed for at give din mening til kende – vi lover, at vi lytter! Du får også en forsmag på kommende lanceringer.

Vi vil kontakte dig et par gange om året og samle dig sammen med nogle andre fra dit lokalområde i nærheden af, hvor I bor. Vi bruger to timer i hinandens selskab, og vi sørger selvfølgelig for lidt forplejning undervejs.

TILMELD DIG HER

Vil du være med?

Tilmeldingen sker ved at svare på et hurtigt spørgeskema med nogle enkelte spørgsmål om dig og din mediebrug. Når brugerpanelet nærmer sig dit lokalområde, vil du blive kontaktet og tilbudt at være med. Det er altid helt frivilligt om, du vil deltage i brugerpanelet, når vi kontakter dig, og du kan altid afmelde dig igen.

Resultaterne af brugerpanelerne bliver anonymiseret og er udelukkende til udviklingsbrug internt hos TV2 ØSTJYLLAND og vil ikke blive videregivet.

TILMELD DIG HER

Har du spørgsmål til projektet? Så skriv til minmening@tv2oj.dk.