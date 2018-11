Forsøgsordning: To timers gratis parkering i midtby

Det er slut med at have pungen op af lommen, når du skal parkere på de kommunale p-pladser i Horsens. I hvert fald i to timer.

Læs også Cykel tages ind i kampen mod ulovligt parkerede biler

- Det har været en længe ventet ønske, fortæller Peter Otto Nielsen, formand for detailudvalget i Business Horsens.

Natten til fredag er ændringerne lavet, så bilister fra fredag kan vælge p-billet til to timers gratis parkering. Man skal stadig huske at trække billetten eller registrere på parkeringen via en app.

Læs også Trailerejer modtog fire parkeringsbøder - blev oprigtigt glad

Denne løsning prøver vi af i forsøgsperioden på et år, og så evaluerer vi den derefter, udtaler Allan Lyng Hansen, afdelingschef for Affald & Trafik i Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi synes, det er fantastisk, og vi glæder os til at se, om vi kan måle på, om det gør en forskel, siger Peter Otto Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Danmarks bedste arbejdsplads ligger i Østjylland

Allerede nu håber formanden for detailudvalget, at det vil fortsætte efterfølgende.

- Jeg håber det bliver forlænget, siger Peter Otto Nielsen.

Her vil der være gratis parkering i to timer i Horsens. Foto: Horsens Kommune

Han er især glad for, at den gratis parkering er kommet på plads, inden det store rykind næste fredag til Black Friday.

- Black Friday er en af de største handelsdage. Der ved vi traditionelt, at der kommer mange for at handle. Så er det dejligt, at det er på plads, så flest muligt får glæde af det.

Læs også Dankorthandel på Black Friday nåede nye højder

Han forventer, at det vil få flere folk til at handle i Horsens i stedet for nabobyerne, hvor der også er gratis parkering, så konkurrencen nu er mere fair.

- Vi har byer i nærheden som har det og for at være lige med dem, så vil vi gerne prøve det.

- Og så er vi jo i Jylland, så alt der er sparet, det er jo tjent, siger Peter Otto Nielsen med et grin.

Horsens Kommune har omkring 500 parkeringspladser, hvor der kræves betaling. Reglerne for handicapparkering er uændret.