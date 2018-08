Forslag om tidlig SFO-start får hård kritik: Det er hul i hovedet

Aarhus Kommune skal spare 241 millioner kroner frem til 2022.

Derfor har direktørgruppen i kommunen fremlagt et sparekatalog på 300 millioner kroner årligt.

Et af spareforslagene er en gammel kending. Det handler om tidligere SFO-start.

- Det er et dårligt forslag. Det syntes jeg også sidste gang, at det blev diskuteret, siger Thomas Medom (SF), der er Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Det handler om at give flest mulige børn en god og tryg skolestart. Det kan blive vanskeligere, hvis det her forslag bliver gennemført. Thomas Medom (SF), Rådmand, Børn og Unge, Aarhus Kommune

- Nogle børn er parate til at komme tidligere i skole. Men der er også nogle børn, der har brug for at få lov til at være de store de sidste måneder i børnehaven og have den højere normering, der er i børnehaven i forhold til SFO, siger Thomas Medom.

Ifølge ham vil tidligere SFO-start fungere fint for rigtig mange børn.

- Men der vil også være nogle børn, der har brug for de sidste trygge måneder i børnehaven. Hvor de får selvtillid og det sidste sprog på plads. Så det handler om at give flest muligt børn en god og tryg skolestart. Det kan blive vanskeligere, hvis det her forslag bliver gennemført, siger Thomas Medom.

Læs også Spareplan på plads: Tidlig børnehave- og SFO-start droppes

Det kan vi ikke gå med til

Heller ikke byrådsmedlem i Aarhus Kommune Peter Sporleder (V) er begejstret for forslaget.

- Det kan Venstre på ingen måde gå med til. Da forslaget tidligere var oppe at vende, fik vi afdækket hos forældre og relevante fagorganisationer, at der var stor modstand. Det kan vi ikke gå med til, siger Peter Sporleder.

- Rent økonomisk giver det fint mening, men ikke for det enkelte barn, siger Peter Sporleder.

Læs også Forsker om besparelser i Norddjurs: Fyringer er den eneste udvej

Stadigvæk en dårlig ide

Formand for Aarhus Forældreorganisation mener, at forslaget er hul i hovedet.

- Det er uanstændigt at foreslå det, når det blev taget af bordet for to år siden. Det er stadigvæk en ligeså dårlig en ide. Både for institutionerne, for SFOerne og for børnene, siger Morten Bowman.

Det er uanstændigt at foreslå det, når det blev taget af bordet for to år siden. Morten Bowman, formand, Aarhus Forældreorganisation

- Det er en kraftig forringelse. Man skal hive pædagoger ud af institutionerne til at gå med børnene over i SFOen. Skolerne skal finde lokaler til den her periode på to måneder. Det er helt hul i hovedet, siger Morten Bowman.

Hvad synes du

Alle har mulighed for at kommentere på forslaget om tidligere SFO-start og alle de andre forslag på aarhus.dk.

Man kan kommentere på forslagene indtil den 12. september klokken 12.00. Efter høringsprocessen skal Byrådet beslutte, hvilke forslag der skal gennemføres.

Det er også muligt for alle borgere at give sin mening tilkende om forslagene personligt. Det kan man ved et foretræde for Økonomiudvalget den 18. september. Så får man fem minutter til at fremlægge sine synspunkter. Se her hvordan du får foretræde.