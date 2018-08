Forslag: Fortsat kreative værksteder til psykisk syge

Hidtil har det ikke været planen, at det kreative værksted 'Frirummet' skal flytte med, når psykiatrisk hospital og patienter flyttes til Universitetshospitalet i Skejby sidst på året.

Der er ikke plads.

Men nu har Psykiatri- og Socialudvalget undersøgt, hvordan psykiatrien fortsat kan have kreative tilbud til psykiatriske patienter.

Det er for at give patienterne et frirum, hvor de kan tænke på andet end det at være syg. Lars Møller Pedersen (S), Psykiatri- og Socialudvalget, Region Midt

- Man kan ikke flytte værkstedet 1 til 1, men de kreative aktiviteter kan godt inkorporeres i nogle multifunktionelle rum, der ligger i tilknytning til alle sengeafsnit på Skejby, siger Jacob Lærke (SF), der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midt.

- Det er for at give patienterne et frirum, hvor de kan tænke på andet end det at være syg. Det er en investering i livskvalitet. Det vil være med til at reduceres medicinforbruget og anvendelsen af tvang, siger Lars Møller Pedersen (S), medlem af Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midt, som også står bag forslaget.

Penge til personale

Forslaget vil koste en kvart million om året.

- Det, der koster penge, er at finde midlerne til noget personale til kreative tilbud på Skejby. Men på den her måde bliver værkstedet både for patienter, der har udgang, og dem, der ikke har udgang, siger Jacob Lærke.

Det næste skridt bliver, at udvalget bliver enige om forslaget.

- Der er ekstra penge i budgettet. Det her er et godt tilbud, som ikke koster ret meget. Det bliver ikke det store værksted, men det, tænker vi, kan ligge Oluf Palmes Allé, siger Jacob Klærke.

For herudover får psykiatriske patienter forhåbentlig mulighed for kreative aktiviteter på et kommende åbent værksted i forbindelse med Museum Ovartaci, når museet flytter til Danmarks Journalist- og Mediehøjskole på Oluf Palmes Allé i det nordlige Aarhus. Det sker dog først i 2020.

Ligesom der bliver mulighed for kreative aktiviteter i det nye Psykiatriens Hus, som bliver etableret i Marselisborg Centret. Det er et samarbejde mellem Region Midt og Aarhus Kommune. De to sidstnævnte tilbud er dog kun for patienter med udgangstilladelse.

Andre tanker for en stund

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om Frirummet, hvor psykisk hårdt belastede patienter har mulighed for at udfolde sig kreativt og lade tankerne slippe væk fra diagnoser, medicin og sygdom for en stund.

Brugerne er voksne patienter som blandt andet lider af skizofreni og andre former for psykoser.

Halvering af pladsen

I forbindelse med flytningen af Psykiatrisk Hospital mister Region Midtjylland 90.000 kvadratmeter. Det nye Psykiatriske Hospital i Skejby tilbyder cirka 50.000 kvadratmeter.

Direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Gert Pilgaard Christensen, har tidligere været åben for, at et lignende tiltag kan komme i spil i fremtiden, men det bliver ikke på det nye hospital.

- Vi kan ikke bare flytte Risskov 1 til 1. Ved at have en anden placering, kunne det nå ud til flere psykisk syge borgere, siger Gert Pilgaard Christensen.

Forslaget er et led i budgetforhandlingerne for budgettet for 2019 og frem.