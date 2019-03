Forslag: Byboere skal have penge for at pendle til Norddjurs og Samsø

Det skal være mere attraktivt at bo og arbejde i landets yderkommuner.

Det mener Landdistrikternes Fællesråd, der mandag præsenterer et udspil sammen med finanssektorens interesseorganisation Finans Danmark.

Parterne vil blandt andet belønne folk, der bor i byerne, men som pendler til arbejdspladser i yderområder med et forhøjet befordringsfradrag.

Som reglerne er nu, er det muligt for borgere bosiddende i 25 yderkommuner at få fuldt befordringsfradrag, hvis de har mere end 120 kilometer til og fra arbejde til daglig.

I disse kommuner får du øget befordringsfradrag: Bornholm

Brønderslev

Faaborg-Midtfyn

Frederikshavn

Guldborgsund

Hjørring

Langeland

Lolland

Læsø

Morsø

Norddjurs

Samsø

Svendborg

Tønder

Vesthimmerland

Ærø

Jammerbugt

Odsherred

Skive

Sønderborg

Thisted

Slagelse

Struer

Vordingborg

Aabenraa

Kan føre til bosættelse

I landets øvrige kommuner får pendlere kun den halve sats per kilometer.

Det er den ordning, som landdistrikterne og Finans Danmark foreslår udvidet, så den også gælder den modsatte vej - altså folk, der bor i byerne, men som pendler til arbejde i yderområder.

- Det skal være en motivation, der måske på sigt kan føre til, at flere i byerne vil bosætte sig i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

- Hvis flere pendler ud til yderområderne for at arbejde, får de måske øjnene op for lokalområdet, og så vælger de måske på sigt at bosætte sig der, siger han.

Prøveperiode

Ifølge formanden skal det ekstra fradrag være for en tidsbegrænset periode - for eksempel halvandet år.

Derudover foreslår de to interesseorganisationer, at der skal være lavere omkostninger forbundet med at sætte faldefærdige huse på tvangsauktion.

Det skal være en motivation til at få flere af de nedrivningsmodne huse på landet fjernet, så det generelt bliver mere attraktivt at bo på landet.

Endelig foreslår parterne, at boligjobordningen udvides, så folk kan få fradrag til at nedrive bygninger med en ringe energiklasse i landdistrikterne.