Forskønnelse af bybilledet: Byens øjebæ forsvinder

Engang lå der en Shell-tankstation, men i lang tid efter lukningen har grunden stået tom og ubenyttet.

Nu har et enstemmigt byråd i Randers valgt at købe og give nyt liv til den gamle grund på Havnegade 7.

Det at få den forskønnet vil give et væsentligt løft af midtbyen her i Randers. Torben Hansen, borgmester, Randers

- Det er en rigtig god beslutning. Vi er rigtig glade for, at det kunne lade sig gøre. Den trænger i alvorlig grad til at blive forskønnet, siger borgmester, Torben Hansen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammen med den tidligere ejer DCC Energi, der driver Shell-tankstationerne her i landet, har Randers Kommune indgået en aftale om en pris på 2,1 millioner kroner.

Her på Havnegade 7 i det centrale Randers ligger den gamle grund. Foto: Krak

Forbinde byen og vandet

Pengene stammer fra budgettet til Byen til Vandet, der skal være med til at forbinde byen med naturen og vandet.

- Vi har i udvalget længe gerne ville gøre noget ved Shell-grunden, som ligger centralt og ikke tog sig kønt ud. Det får vi mulighed for at ændre på, og det kan samtidig være et sted, hvor vi løbende formidler, hvad der sker i forhold til Byen til Vandet - sådan at man kan følge med helt tæt på, siger formand for Udviklingsudvalget, Claus Omann Jensen i en pressemeddelelse.

Borgmester Torben Hansen håber at renoveringen kan være med til at forbinde byen med vandet.

Hver dag kommer der tusindvis af borgere forbi grunden, og derfor håber borgmesteren, at et nyt liv til grunden vil give bybilledet mere positiv opmærksomhed.

- Grunden ligger centralt i forhold til at binde byen og vandet sammen. Det at få den forskønnet vil give et væsentligt løft af midtbyen her i Randers, mener borgmesteren.

Forslag fra borgerne

TV2 ØSTJYLLAND talte tirsdag med en række borgere på gaden i Randers, om hvad de synes, pladsen skal bruges til.

De skal rykke taxaerne derned, så de holder dernede hele tiden. Eigil Hansen, Randers

- Byen bliver mere og mere trist og forfalden, så enhver forskønnelse og skabelse af liv er en rigtig god idé. Jeg synes, de skal se på, hvordan man gør i Aarhus og lave et sted, hvor man kan slå sig ned og drikke en kop kaffe, siger Marianne Kastrup, der tidligere har boet i byen.

- De skal rykke taxaerne derned, så de holder dernede hele tiden. Når man skal bruge en taxa, kan man ikke finde dem, mener Eigil Hansen fra Randers.