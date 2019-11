Forskere er tæt på at stoppe køers udledning af drivhusgas

Når køer bøvser og prutter, udleder det enorme mængder metangas, der er skidt for klimaet.

Men det kan måske snart være fortid.

Ved at tilsætte et stadig hemmeligt stof til foderet har et hold forskere fra Aarhus Universitet nemlig formået at fjerne udledningen af metangas i koprutterne.

Et laboratorieforsøg har påvist, at man kan ophæve 99 procent af metangasser fra køernes maver med et helt særligt tilsætningsstof.

- Som pludselig viste sig i de her laboratorieforsøg fuldstændigt at eliminere metan, siger Mette Olaf Nielsen, professor ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Mette Olaf Nielsen fortæller, at forsøget her med tilsætningsstoffet har et potentiale, der rækker langt ud over Danmarks grænser og kan gavne klimaet i hele verden.

Forsøg rykker ud i kostalden

Det indledende arbejde har Mette Olaf Nielsen lavet sammen med Hanne Hansen og Morteza Mansouryar i laboratorier på Københavns Universitet.

- Det er et helt specielt stof, som kan bryde den proces, hvor metan bliver dannet, forklarer Mette Olaf Nielsen, der nu er professorkollega til Peter Lund på Aarhus Universitets afdeling i Foulum.

I køers maver er der både gode og dårlige bakterier. De gode omsætter foderet, de dårlige laver metan.

- Det, der er hele øvelsen, er at finde det stof, som slår de dårlige ihjel uden at slå de gode ihjel, siger professor Peter Lund fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

På verdensplan anslår man, at seks procent af de menneskeskabte drivhusgasser stammer fra drøvtyggende husdyr som køer og får.

Tilsætningsstoffet er altså fortsat hemmeligt, og nu bevæger forskningen sig så fra laboratorier til forsøg med rigtige dyr.

- Hvis det virker i den første ko, skal det selvfølgelig prøves af på flere køer, og hvis det virker i dem også, skal vi se, om det udskiller noget i mælken og kødet, og om der vil der være nogle effekter, vi slet ikke havde forudset, siger Mette Olaf Nielsen.

Hver dag bøvser én ko op til 700 liter metan ud i atmosfæren. Det svarer cirka til samme klimabelastning som fra en 90 kilometer lang køretur i en dieselbil.

Forskerne håber at have de første testresultater fra køerne om få uger.