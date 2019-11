Fornem pris til landsby-forening: - Vi har armene i skyerne

De kan noget i Gylling. Siden den lille landsby med cirka 650 indbyggere i 2013 fik deres egen eventforening, er det boomet med kulturelle tilbud til borgerne.

De her penge skal på den ene eller anden måde gives tilbage til dem, der kommer til vores arrangementer. Søren Bøgh Nielsen, formand, Gylling Eventforening

I dag blev Gylling Eventforening så hædret af brændstofselskabet Go’on med med 25.000 kroner og prisen som årets lokale forening i Region Midtjylland.

- Det er fantastisk. Det er helt vildt mange penge, så vi har armene helt oppe i skyerne. Det luner rigtigt meget, og vi kan bruge pengene på arrangementer og alverdens ting. Men der er også en kæmpe ære i at få sådan en pris og et skulderklap. Vi er megastolte over det, siger formand i Gylling Eventforening, Søren Bøgh Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Eventforeningen har blandt andet lavet tilbagevendende gaming events, og så er afholder de fire gange om året koncerter med heavy metal-musik i forsamlingshuset. Derudover står de bag Hads Herred Rockfestival på sportspladsen i Gylling, hvor der ligeledes er hård rockmusik på plakaten.

De har formået på en helt fantastisk måde at få et meget lille samfund til at stå sammen og skabe noget meget stort. Kasper Svensson, finansdirektør, Go'on

Og der er ingen tvivl om, at de 25.000 kroner skal ende med at komme de lokale til gode.

- De her penge skal på den ene eller anden måde gives tilbage til dem, der kommer til vores arrangementer. Måske investerer vi i noget lyd og lys til vores koncerter, og så har vi jo til huse i det lokale forsamlingshus, som er i gang med en facaderenovering. Det vil vi også bakke op om, når de skal holde åbent hus, siger Søren Bøgh Nielsen.

Sidste år vandt Gylling Boldklub prisen som årets fodboldklub i Østjylland.

- Den her pris giver os en tro på, at vi helt ude på landet i en by med 650 mennesker kan bevise, at vi kan rigtigt meget. Vi kan lige så meget som alle mulige andre steder. Det her giver os endnu mere blod på tanden.

Samler hele oplandet

I alt 550 foreninger har landet over været nomineret i konkurrencen. Hos Go’on, der står bag initiativet, er man imponerede over Gylling Eventforening.

Finansdirektør hos Go'on, Kasper Svensson, kunne overrække den store check til Gylling Eventforening.

- De har formået på en helt fantastisk måde at få et meget lille samfund til at stå sammen og skabe noget meget stort, hvor man mødes og kan få koncerter, der samler hele oplandet omkring Gylling. Det, synes vi, er meget prisværdigt, at man kan i sådan et lille samfund som Gylling, siger finansdirektør i Go’on, Kasper Svensson, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere har byens fodboldklub fået prisen som årets klub i Østjylland af DBU. Næsten hver sjette indbygger spiller fodbold i Gylling Boldklub.