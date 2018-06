Forlænget vejarbejde tvinger Kari til at lukke sin kaffebar

Kari Baklund driver Mols Kafferisteri med en kaffebar ved Knebel på Djursland. Eller det vil sige, at det gør hun så ikke længere. Kaffebaren er nemlig lukket på grund af et vejarbejde.

Stedet ligger nemlig på Lyngevej, hvor der i en længere periode har været spærret på grund af kommunalt kloakeringsarbejde. Det er rendt ind i vanskeligheder, der forlænger arbejdet til august.

- Vi lukker nu, fordi vi ikke tror på, at vi kan tjene penge. Vi tror, at vi taber penge, hvis vi bliver ved med at holde åbent hen over sommeren, siger Kari Baklund til TV2 ØSTJYLLAND.

Vejarbejdet dræber simpelthen omsætningen. Det er hun ikke den eneste, der oplever. Ikke langt fra kafferisteriet driver Kurt Haugaard Mols Bjerge Feriecenter. Hans omsætning er faldet til det halve under arbejdet.

Lyngevej går sydøst ud ad Knebel, og på den ligger flere forretninger. Foto: Google Maps

Uforudsete problemer

- De behøver da ikke lave det lige ugen før, sæsonen starter. Det her er et feriecenter, hvor der kommer en masse mennesker, som ikke ved det her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Afspærringen skulle være afsluttet, men nu er det blevet forlænget til august. Bag arbejdet står Syddjurs Spildevand. Her fortæller direktør Søren Petersen, at det er uforudsete problemer, der har udskudt åbningen af vejen.

- Der var vandproblemer i jorden og blød bund, der gjorde, at vi var nødt til at skifte noget ud og fjerne det vand, inden vi kunne fortsætte. Det forsinkede os, forklarer Søren Petersen.

Kurt Haugaard fra Mols Bjerge Feriecenter køber ikke Syddjurs Spildevands undskyldning. Han mener ikke, at man har overholdt løftet om at genere ham og de andre erhvervsdrivende mindst muligt.

Vejen er farbar fra 1. august

Han beklager over for de forretningsdrivende, men slår fast, at Syddjurs Spildevand blot gør sit arbejde og på ingen måde forsøger at genere nogen mere end højst nødvendigt.

Det kan Kari Baklund så desværre ikke bruge til ret meget. Hun har lukket kaffebaren ned og forsøger i stedet at se frem af.

- Vi skal have fundet ud af, hvor i kæden mellem kommunen, spildevand og den udførende entreprenør det er, at erhvervspolitikken bliver kastet ud med badevandet, siger hun.

Kari Baklund fortsætter med at drive Mols Kafferisteri, men altså uden en kaffebar i Knebel.

Syddjurs Spildevand oplyser i dag, at vejen vil være, om ikke færdig, så farbar fra 1. august.