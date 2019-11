Forening kalder til demonstration: Det skal være slut med racisme

Det skal være slut med 'dem og os'. Det skal være slut med hærværk og racisme. For Randers skal være en mangfoldig by med plads til alle.

Nogenlunde sådan lyder budskabet fra Lise Baastrup, der er en del af Randers mod Racisme, som i morgen, lørdag, står bag en begivenhed på Rådhustorvet i Randers for at protestere mod den seneste tids episoder med hærværk mod jødiske gravstene og symboler.

'Vi skal bare se væk'

Ifølge Randers mod Racisme gælder det om at sige fra over for hele tankegangen med dem og os. Noget, de mener, hersker flere steder i det danske samfund, og som på det seneste er kommet til udtryk med fysiske aktioner rundt om i Randers.

- Randers har været hårdt udsat. Der var dukken ved busterminalen, der har været hængt bannere op ved indfaldsveje og klistermærker i gadebilledet, plakater på folkeskoler og senest hærværket mod den jødiske gravplads, siger Lise Baastrup, der kalder weekendens handlinger på Østre Kirkegård for forfærdelige.

10:03 VIDEO: Her kan du se mere om onsdagens fakkeltog i Silkeborg og den seneste tids hadforbrydelse rettet mod jøder i Østjylland. Videoen er fra i onsdags. Luk video

I weekenden, på årsdagen for Krystalnatten, blev 84 gravstene på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård vandaliseret, ligesom der blev kastet maling på en bygning udsmykket med en Davidsstjerne i byen. To personer er sigtet i sagen og blev forleden varetægtsfængslet i fire uger, mens den videre efterforskning står på.

- Det er vigtigt, at vi ikke bare ser væk eller bliver ophidset i et par timer. Det farlige er ikke to personer, men det er den passivitet, vi udviser ved ikke at protestere. Når gode mennesker, der godt kan se, hvad der er forkert, forbliver passive, siger Lise Baastrup.

'Vi er alle lige'

Lørdagens protestaktion finder sted lørdag klokken 11. Da vejrudsigten forudser regn, er det arrangeret, at de fremmødte kort efter klokken 11.00 går hen til Underværket, hvor der er arrangeret taler, blandt andre borgmester Torben Hansen siger ord, og musik inden døre.

00:56 VIDEO: 84 gravsten på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård blev i weekenden, på årsdagen for Krystalnatten, overmalet og enkelte også væltet. Luk video

- Vi håber, at folk får øjnene op for, at vi er inde i en proces, som giver grobund for, at det er mere stuerent at være efter nogen, hvis de er anderledes fra en selv. Det handler om dem og os-retorikken, og det er det, der skal stoppes. Vi er alle mennesker, og vi er alle lige, siger Lise Baastrup.

Alle er velkommen lørdag, hvor Edward Broadbridge, Jacob Lausch Krogh og altså borgmester Torben Hansen (S) holder taler, mens Gudmund Augring står for musikken.