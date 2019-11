Forening forstår hærværk rettet mod jøder

I weekenden fandt flere tilfælde af groft hærværk målrettet jøder og udført mod jødiske symboler og religiøse genstande sted. Nu bakker modstandsbevægelse op om flere af aktionerne.

Hærværket fandt sted på 81-årsdagen for Krystalnatten, hvor jøder blev overfaldet og dræbt af nazisterne.

I Randers blev 84 gravsten på en jødisk gravplads overmalet eller væltet, og i Silkeborg fik en familie sat et klistermærke på deres postkasse, som forestiller en gul, jødisk stjerne.

Vi synes, det er positivt, at folk omsider er begyndt at vågne op til en erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadelig og uønsket. Jacob Vullum Andersen, Den Nordiske Modstandsbevægelse

Flere politikere, foreninger og privatpersoner har efterfølgende taget skarpt afstand til hadforbrydelserne, men nu bakkes flere af dem op af Den Nordiske Modstandsbevægelse også kaldet Nordfront.

- Vi synes, det er positivt, at folk omsider er begyndt at vågne op til en erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadelig og uønsket, og vi har forståelse for, at personer skaber opmærksomhed omkring dette fremmede, undergravende element i samfundet ved at gennemføre eksempelvis en klistermærkeaktion på årsdagen for Krystalnatten, skriver såkaldt redechef i foreningen, Jacob Vullum Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tager ikke ansvaret

Han vil dog ikke på vegne af modstandsbevægelsen tage ansvaret for aktionerne.

- Fra organisationens side har der ikke været givet ordre om iværksættelse af disse aktioner. Om enkeltpersoner, om de måtte være en del af Modstandsbevægelsen, sympatisører eller helt udenforstående, har benyttet dagene omkring årsdagen for Krystalnatten til at aktionere mod jøder og jødisk magt, ved vi ikke, lyder det fra Nordfront.

Vi har fået enkelte henvendelser, og de vidneudsagn arbejder vi med. Men de er ikke konkrete. Ingen har set noget på gerningsstedet. Michael Kjeldgaard, Østjyllands Politi

Ud over de østjyske tilfælde af hærværk, der også indbefatter grøn maling mod en bygning i Randers med en Davidsstjerne på facaden, et klistermærke med en gul jødestjerne på en bil ved en privat villa i Højbjerg og på en dør i Viby, har andre byer også oplevet aktioner målrettet jøder.

Især en af disse styrker mistanken mod Den Nordiske Modstandsbevægelse, for et af foreningens egne klistermærket var påført nær en malet Davidsstjerne på en mur i Brøndby på den københavnske vestegn.

- Med hensyn til Modstandsbevægelsens propaganda kan det være svært at sige, om dette er opsat af organisationens medlemmer eller støtter, da enhver, som henvender sig, kan købe propaganda til eget brug, lyder svaret fra Jacob Vullum Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Arbejder med flere motiver

De mange tilfælde af hærværk og hadforbrydelser mod jøder på årsdagen for Krystalnatten over hele landet indgår i en bred efterforskning, oplyser Østjyllands Politi.

- Vi kigger rimelig bredt og har allerede taget en del efterforskningsskridt. Vi har flere spor at gå efter og arbejder med flere motiver, siger Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er klart, at vi samarbejder med de øvrige politikredse, fordi episoderne i København, Silkeborg og andre steder i landet har flere fælles træk. Ligesom vi også kigger på tidligere, lignende sager, fortsætter han.

Weekendens angreb på en jødisk gravplads i Randers er både et angreb på danske jøder og alle vi andre. Mette Frederiksen (S), statsminister

Med sidstnævnte menes blandt andet hærværk mod en 'regnbuebænk' i Aarhus og opsætning af en 'voldtægtsdukke' i Randers.

Under hærværket mod bænken blev brugt en grøn maling, der er meget lig den, som blev brugt mod de jødiske gravsten i weekenden. Noget, politiet bekræfter, er en del af efterforskningen.

- Vi ønsker dog ikke at indsnævre efterforskningen for meget på et så tidligt tidspunkt, og har ingen konkrete mistænkte. Vi har fået enkelte henvendelser, og de vidneudsagn arbejder vi med. Men de er ikke konkrete. Ingen har set noget på gerningsstedet, siger Michael Kjeldgaard.

Han understreger, at politiet meget gerne modtager henvendelser fra personer, der måtte vide noget, da politiet mangler spor. Det kan enten være henvendelser om de konkrete hændelser eller generel viden om, hvem der er gerningsmænd.

Jødestjernen Jødestjernen var en gul davidsstjerne lavet af stof, som nazisterne tvang jøderne til at bære synligt, så de kunne identificeres som jøder. Fra 23. november 1939 skulle alle jøder over tolv år i det tyskbesatte Polen bære et armbind med den blå davidsstjerne på. Den gule "jødestjerne" blev indført i Tyskland i 1941.

Fordømmes af statsministeren

De mange hadforbrydelser mod jøder i weekenden har afstedført fordømmelser fra især det politiske Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har udtalt sig om hærværket mod de 84 gravsten på den jødiske del af Østre Kirkegård i Randers.

- Vi må fordømme det, og myndighederne må gøre, hvad de kan for at opklare de her forbrydelser, skriver statsministeren på Facebook.

Hun skriver blandt andet også, at antisemitisme og racisme ikke har nogen plads i samfundet.

- Og weekendens angreb på en jødisk gravplads i Randers er både et angreb på danske jøder og alle vi andre, skriver Mette Frederiksen.