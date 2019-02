Foredragsholder: Humor er vigtigt på arbejdspladsen

Humor er en enorm del af vores danske kultur. Vittigheder, sarkasme og ironi fylder både mellem mennesker og i medierne, men er humor mere end bare underholdning?

Midt i Aarhus ligger baren Alberts, og det er et ægte hjemsted for stand-up. Det er en humoristisk rugekasse til nye talenter, hvor der næsten dagligt er optrædende på den lille scene.

Leg er effektivt. Det gør os mere kreative, og det gør os gladere. Derfor tror jeg, at det er ret vigtigt, at vi har det med på arbejdspladser. Karen-Marie Lillelund, foredragsholder

- Udgangspunktet er, hvad jeg selv synes er sjovt. Jeg kan godt lide at snakke om det, der sker i mit liv, hvis jeg har været ude for en sjov situation eller gjort noget dumt eller sjovt eller komisk, så kan jeg godt lide bare at fortælle det, siger Simon Tang, der er en af de tilbagevendende optrædende på Alberts.

At grine giver en rar fornemmelse, men faktisk kan et grin gøre meget mere end bare det.

Det er fem år siden, at han fik sin debut som standupper på Alberts, og siden har han dygtiggjort sig i at få folk til at grine.

Der er flere gevinster ved grinet

Men grinet er ikke i sig selv det eneste, der er godt ved humor. Til et særligt foredrag kan man nemlig lære, hvad man ellers kan bruge det til.

En af de optrædende på Alberts er komikeren Mahamad Habane.

- Jeg er blevet opdraget med humor. Det er ikke alle, der er blevet det, og jeg vil så gerne give det værktøj videre. Humor er det bedste værktøj til at sortere i kampene. Hvis du ikke har humor med og en gang imellem kan sige pøhø, så skal man tage kampen op med det hele, siger Karen-Marie Lillelund, der er foredragsholder.

Karen-Marie Lillelund er foredragsholder, og hun forsøger at hjælpe folk med at bruge humor i hverdagen.

Ifølge hende lever vi i en tid, hvor det er særligt vigtigt at kunne trække på skuldrene og grine lidt af sig selv og verdenssituationen.

Ifølge Karen-Marie Lillelund kan humor hjælpe os med at trække på skuldrene og vælge sine kampe.

- Jeg synes egentlig, det bliver vigtigere og vigtigere, jo mere vi kommer ind i den her krænkelsesparate tid, så tænker jeg, at der er nogen, der skal slå et slag for, at vi kan sige pøhø en gang imellem, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selvom det selvfølgelig er rart at grine og være glad, kan der faktisk være økonomiske gevinster ved at sørge for, at man kan grine med og af hinanden.

Simon Tang bruger historier fra sit eget liv, når han optræder som stand-upper.

- Leg er effektivt. Det gør os mere kreative, og det gør os gladere. Derfor tror jeg, at det er ret vigtigt, at vi har det med på arbejdspladser, fordi vi tilbringer så meget tid på arbejdet, siger foredragsholderen.

Chefen skal være med på spas

Hun anerkender dog, at det kræver lidt at få miljøet på arbejdspladsen til at være humorindbydende, og her er det vigtigt, at det kommer oppefra.

- Hvis man gerne vil have humor på arbejdspladsen, så skal det tit komme fra ledelsen. Ikke at de nødvendigvis skal være sjove, men de skal sende signalet om, at det er okay at have det sjovt, siger Karen-Marie Lillelund til TV2 ØSTJYLLAND.

Alberts er en bar i Aarhus, hvor der næsten dagligt er stand-up.

Humor, sjov, grin, jokes og vittigheder er altså både fritidens og arbejdslivets lykkemedicin. Tilbage på Alberts er Simon Tang enig.

- Det får folk til at sænke skulderne lidt og sige ”hey, der er en, der tør noget mere, end vi andre tør”. Så på den måde, tror jeg, det betyder meget mere end bare en plat joke, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.