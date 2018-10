Forbund og ministerium: Jægere skal indsende hjortekæber

Hjortebestanden i Danmark er i ubalance ifølge Miljøministeriet og Danmarks Jægerforbund. Der er nemlig uligevægt mellem de unge og ældre hjorte. Og det har en betydning for bestanden af hjortene.

Derfor beder de nu jægere om at indsende kæber og tænder fra de nedskudte krondyr, så man kan analysere alderen på dyret herigennem.

- Vi vil gerne have flere ældre hjorte, det betyder meget for bestanden. Specielt i brunstperioden, at der er flere ældre hjorte i rudlerne (flokkene, red.) til at beslå hinderne, så vi får nogle stærke bestande, udtaler Torben Schulz Jensen, formand, hjortevildtudvalget, Danmarks Jægerforbund til TV2 ØSTJYLLAND.

Palle viser spor fra krondyr i den skov, som han selv har plantet.

I Skanderborg har jægeren Palle Myrdal helt klart i sinde at indsende kæber og tænder, når han har skudt en hjort.

- Jeg synes, at det er en rigtig god ide. Jeg vil helt klart indsende tænder og kæber, fordi det mener jeg faktisk, at man er forpligtet til, siger han.

Indsatsen skal forbedre mulighederne for at lægge en fornuftig vildtforvaltningsplan, så der fremover kommer en mere balanceret hjortebestand i Danmark.

Nødt til at deltage

Selvom Palle Myrdal og andre jægere umiddelbart godt kan bedømme dyrets alder ved at se på geviret, så mener han fortsat, at det er en vigtig kontrol.

- Det er ikke kun afgørende, hvor mange takker den har, hvor gammel den er. For det kan man ikke bare sige, der skal man ind og se på noget andet. Derfor skal vi sende kæber ind, siger han.

For ham går det hånd i hånd, hvis man gerne fortsat vil skyde store hjorte, at man også indsender dele af dyret til kontrol.

En typisk etårs hjort har foreksempel et væsentligt mindre gevir, end en fuldvoksen hjort.

- Hvis man gerne vil have en god kronvildtstamme, man vil have nogle stærke dyr og man gerne vil skyde en stor hjort. Så er man også nødt til at deltage i de forskningsprojekter, der er, siger Palle Myrdal.

Tiltaget forventes at løbe over de næste 10-15 år.

