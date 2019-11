Adgang forbudt til byens mødested - men politiker modsiger budskab

"Ophold i Inside er kun tilladt med gyldigt ærinde".

Det står der i øjeblikket på et skilt på indgangsdøren til kulturhuset i Hammel, Inside.

For at skære budskabet ud i pap, står der med mindre skrift desuden:

"Det betyder, at hvis man ikke skal til træning, til møde, til bowling, på bibliotektet, til foredrag, på café el. lign. har man ikke noget at gøre i huset!"

Afsenderen er Favrskov Kommune, og budskabet er rettet mod byens unge, som efter flere episoder med hærværk ikke længere må hænge ud i kulturhuset.

Kulturhus Inside i Hammel er ​​​​et åbent og folkeligt mødested med aktivitetsmuligheder for alle aldersklasser. Det står der i hvert fald på InSides hjemmeside.

Hærværk og affald

Det er personalet i Inside, der i samarbejde med politiet har hængt skiltet op på døren.

Skiltet er et resultat af, at en række unge i senere tid har opført sig på en kedelig måde. Sofaer er blevet sprættet op, der er blevet snittet i borde, og kulturhuset har ofte flydt med diverse affald.

Det ærgrer mange af Hammels unge, at det sted, hvor de hænger ud og møder hinanden, nu er blevet forbudt område.

Opfør dig ordentligt

Inside er Hammels mødested, og der er ikke så forfærdelig mange andre steder for de unge at tage hen.

- Vi ved godt, at der er nogle, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, men det er selvfølgelig træls, det skal gå ud over os, siger Rumle Hammelboe, der går i 8. klasse.

Niels og Rumle (th.) går i 8. klasse og kan efter sigende godt opføre sig ordentligt.

Ifølge formand for kultur- og fritidsudvalget i Favrskov Kommune, Steen Thomasen, skal skiltet dog tages med et stort gran salt.

Det er således kun rettet mod dem, der "ikke kan opføre sig ordentligt", lyder det fra udvalgsformanden, der tilsyneladende ikke selv kan stå inde for teksten på skiltet.

- De unge må meget gerne komme der. Vi vil rigtig gerne have, at de kommer der. De er meget velkomne der, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det følgende eksempel fra Steen Thomasen kan også tolkes som en gradbøjning af skiltets tekst.

- Man må godt komme i Inside, når der ikke er personale. Man kan gå ind på biblioteket og sidde ved en computer, og så sidder man måske også lidt udenfor og snakker med nogle kammerater, og på den måde kan man sige, at det også er en form for gyldigt ophold i Inside, lyder det fra Steen Thomasen.

Skilteballaden kan efter alt at dømme koges ned til én ting: Man skal opføre sig pænt i Inside.

