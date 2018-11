Forbud mod tobak på festivaler: - Lad os hellere gå i dialog

Onsdag aften skal byrådet i Aarhus tage stilling til et lidt usædvanligt forslag. Dansk Folkeparti stiller nemlig med et forslag om at forbyde salg af tobak på festivaler i Aarhus.

- På landsplan er der 40 unge mennesker, som begynder at ryge hver dag. Det er 40 for mange, og vi ved, at det ofte er på festivaler, at de har deres debut med cigaretterne. Derfor prøver vi nu at sige, at festivalerne ikke skal sælge tobak, siger Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg hos Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det skal derfor på mødet diskuteres, hvorvidt det i fremtiden skal være en fast del af alle de aftaler, som Aarhus Kommune indgår med arrangører af musik- og kulturfestivaller, at der ikke må sælges tobak til arrangementerne.

Vil hellere gå dialogens vej frem for at lave forbud

Det tyder dog ikke på, at der er ensidig opbakning til forslaget.

Vi har onsdag talt med flere medlemmer af byrådet, som umiddelbart ikke bakker et direkte forbud op. De ser hellere, at man går dialogens vej.

- Det er vigtigt at forhindre unge mennesker i at ryge, men vi tror ikke så meget på et forbud. Vi tror mere på, at man skal tage dialogen med festivalerne. Jeg hylder mere den vej, som detailhandlen har slået ind på – fx Dansk Supermarked og Coop, der har valgt at skjule tobakken. Det kunne man også vælge at gøre på festivalerne, siger Hans Skou (V), medlem af Aarhus Byråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Samme holdning har de hos Socialdemokraterne, hvor de frygter at et direkte forbud kan ende i illegal handel.

- Det er et udmærket forslag, men vi har ikke så meget tiltro til forbud, da det kan resultere i illegal salg. Derfor synes jeg først, at man skal forsøge med dialog. Bagefter kan man overveje forbud, siger Ango Winther (S), medlem af Aarhus Byråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede i dialog – lad os fortsætte den

Allerede nu er man i dialog med Dansk Live, festivaler og spillestedernes brancheorganisation, om at forbygge rygestart blandt unge, og derfor mener Enhedslisten ligeledes, at man fortsat skal holde sig til dialog frem for forbud.

Jeg tænker, at når vi er i en god dialog, så er det der vi starter. Hvis det så ikke kommer til at lykkes, når vi kommer videre i processen, så må vi diskutere, hvordan vi får et forbud. Lone Norlander Smith (EL), medlem af Aarhus Byråd

- Jeg tænker, at når vi er i en god dialog, så er det der vi starter. Hvis det så ikke kommer til at lykkes, når vi kommer videre i processen, så må vi diskutere, hvordan vi får et forbud, siger Lone Norlander Smith (EL), medlem af Aarhus byråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommer til at gå udover NorthSide og Spot

Et eventuelt forbud betyder, at det vil være slut med at smutte op og købe en pakke smøger på for eksempel NorthSide eller Spot Festival.

Hos NorthSide, som i forvejen har stort fokus op økologi, bæredygtighed og miljø, vil der da også indordne sig, hvis et forbud bliver en realitet.

- Hvis det bliver ulovligt, så retter vi os efter det, fortalte John Fogde, der er talsmand for NorthSide, til TV2 ØSTJYLLAND tidligere på året.

Om forslaget bliver en realitet vedtages onsdag aften.