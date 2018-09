Forbrugerråd om IKEA-sag: De må være indstillet på fejl i selv-scan

Elisabeth blev beskyldt for tyveri, da hun ikke fik scannet et tæppe til tusind kroner ordentligt ind i scan-selv kassen i IKEA Aarhus. Grundet en hektisk dag betaler hun derfor et for småt beløb, og hun bliver stoppet ved udgangen. Hvorefter hun bliver ført ind på et kontor, hvor hun får forevist videoovervågningen.

- Det er en fejl, og jeg beklager dybt og inderligt, og jeg vil gerne betale for tæppet, for jeg skal bruge det, siger Elisabeth til TV2 ØSTJYLLAND.

IKEA Aarhus vælger alligevel at lave en politianmeldelse, og Elisabeth bliver et år efter forelagt en bøde på knap 2000 kroner.

Så må de også være indstillet på, at der kan blive begået flere fejl uden, at de behandler de forbrugere Vagn Jelsøe, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk

Ifølge Forbrugerrådet Tænk, så er det butikkens ansvar at være ekstra opmærksomme ved scan-selv kasser.

- De sparre penge ved kassepersonale, men så må de også være indstillet på, at der kan blive begået flere fejl uden, at de behandler de forbrugere, der begår de fejl, som forbrydere, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk.

Han understreger desuden, at der er forskel på at udøve kontrol og fange butikstyve.

- Jeg synes, at det er helt fair, at butikkerne udøver kontrol, fordi det er os ærlige forbrugere, der betaler, hvis der er for meget butikstyveri. Det her det handler jo ikke om at fange butikstyve. Det handler om at vurdere, hvornår der er tale om fejl, og hvornår der er tale om forbrydere, udtaler Vagn Jelsøe.

Jeg gik ikke i IKEA den dag for at stjæle et tæppe – overhovedet. Jeg begik en uheldig fejl. Elisabeth

Elisabeth valgte at tage sagen i Retten til trods for, at det er så godt som ingen, der vinder sager over IKEA. Men sagen endte med et positivt udfald for Elisabeth.

- Jeg vinder den retssag, og det er jeg rigtig tilfreds med. For jeg gik ikke i IKEA den dag for at stjæle et tæppe – overhovedet. Jeg begik en uheldig fejl. Varen blev ikke scannet ordentligt, og jeg kan ikke forstå, at man ikke kan begå den fejl i dag, uden at skulle igennem sådan et kæmpe menageri, siger Elisabeth.

IKEA har ikke ønsket at kommentere på den konkrete sag over for TV2 ØSTJYLLAND.

