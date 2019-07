Forældrepar fik ikke at vide, at deres lille pige var del af sag om overgreb

Hvordan ville du have det, hvis dit barns navn dukkede op i en sag om seksuelt overgreb i børnehaven - uden at du fik at vide?

Det er den situation, et forældrepar i Spentrup ved Randers nu står i.

Parret fik et chok, da de fandt ud af deres fire-årige datters navn og CPR-nummer var blevet videregivet til Østjyllands Politi i forbindelse med en sag, hvor en pædagogmedhjælper blev sigtet for et seksuelt overgreb mod et barn.

Det er forvaltningen i Randers Kommune, der har gjort os utryg. Vi har ingen fingre at sætte på personalegruppen i Stjernehuset, lyder det fra Tine Revnsbæk og Christopher Steen.

Kommune glemte forældre

Kommunen fik aldrig orienteret forældreparret, Tine Revnsbæk og Christopher Steen, om, at deres barns navn blev nævnt i politianmeldelsen mod den mandlige pædagogmedhjælper.

Politiet droppede senere sagen mod pædagogmedarbejderen. Alligevel er parret rystede.

- Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at ingen tager fat i os i samme øjeblik, vores barns navn bliver nævnt i forbindelse med sådan en sag, siger Christopher Steen til TV2 ØSTJYLLAND.

Christopher Steen er langt fra imponeret over den måde, Randers Kommune har behandlet sagen på.

- Vi har ingen tillid til Randers Kommune efter det her. Jeg synes, de har håndteret sagen helt forkert og meget arrogant. De vasker jo bare hænder på hinanden og lyver for at få deres historier til passe sammen, siger han.

"Jeg skulle have det bekræftet med det fulde navn, for jeg tænkte, at det måtte være en fejl," siger Tine Revnsbæk om det øjeblik, hun fandt ud af, at hendes datter blev nævnt i politianmeldelsen mod den mandlige pædagogmedhjælper.

Utryg ved forvaltning

Hans hustru, Tine Revnsbæk, mener, familien er blevet ført bag lyset, og hun har mistet tiltroen til forvaltningen i Randers Kommune.

- Jeg har været fuldstændig knækket siden, at jeg har fået det her at vide. Tilliden er helt væk, og jeg kan ikke gøre noget, for jeg bor i den her kommune. Det er forvaltningen, der har gjort os utrygge, og jeg tænker: "Hvad finder de mon på næste gang?"

I et notat fra Randers Kommune, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, fremgår det, at kommunen melder pædagogmedhjælperen til politiet den 10 april. Kort forinden holder ledelsen i Stjernehuset et møde med forældrene til det barn, sagen handler om, og her bliver navne på to andre børn nævnt.

Et af børnene er Tine Revsbæk og Christopher Steens datter. Kommunen sender på politiets opfordring herefter børnenes navne og cpr-numre til politiet.

02:42 Direktør for Børn og Skole, Michael Maaløe, holder fast i, at den rensede pædagogmedarbejder ikke må komme tilbage til Stjernehuset. Luk video

Kommune: En fatal fejl

Politiet vælger dog kun at gå videre med oplysningerne om det ene barn – og ikke Tine Revsbæk og Christopher Steens datter – og derfør gør Randers Kommune ikke mere i sagen. Kommunen erkender dog i samme notat, at det var en fejl.

Først den 26. juni får Tine Revsbæk og Christopher Steen besked. Altså mere end to måneder efter politianmeldelsen.

Da TV2 ØSTJYLLAND torsdag er i kontakt med Randers Kommune, lægger direktør for Børn og Skole, Michael Maaløe, sig fladt ned.

- Det er en fatal fejl, som ikke må ske. Det er vores ansvar, det er der ingen tvivl om. Jeg kan sagtens forstå, man synes, det er rigtig urimeligt, at man ikke er blevet orienteret, siger han.

Stjernehuset er en kommunal institution, der blev taget i brug i februar 1996.

Østjyllands Politi vil ikke udtale sig om den konkrete sag.

Politiet vil dog gerne oplyse til TV2 ØSTJYLLAND, at politiet generelt underretter forældrene i det øjeblik, politiet inddrager et barn i en efterforskning. Det skete ikke i Tine Revsbæk og Christopher Steens tilfælde.

Tillid til pædagogmedhjælperen

Forældreparret er ikke kun vrede over kommunens behandling af deres lille familie. Også håndteringen af sagen med pædagogmedarbejderen er forkert, mener de.

Stjernehuset har 13 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn, hvoraf de 23 børn dagligt opholder sig i udegruppen Stjerneskuddet. Foto: Mathias Fredslund Hansen / Jysk Fynske Medier / Ritzau Scanpix

Politiet droppede sagen. Alligevel fastholder Randers Kommune, at han ikke må vende tilbage til sit gamle arbejde og skal forflyttes.

- Det er helt åndssvagt, og jeg forstår ikke hvorfor kommunen ikke bare æder de kameler, og giver ham det job tilbage. Og så synes jeg, at borgmesteren og hele byrådet skulle stille sig op og give både ham og hans familie en undskyldning og sige, at de er kede af forløbet, siger Christopher Steen til TV2 ØSTJYLLAND.

Direktør for Børn og Skole, Michael Maaløe, mener fortsat, at kommunen træffer det rigtige valg ved ikke at lade den pågældende pædagogmedhjælper vende tilbage til sit job

- Det er en samlet vurdering af en række hensyn, og uagtet at det er uretfærdig for medarbejderen, så må hensynet til børn, forældre og god drift af vores institution vægte højest, siger han.