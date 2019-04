Forældre samler underskrifter: Vil have penge for at passe sine børn derhjemme

En gruppe forældre i Horsens har haft fat i både politikere og oprettet en underskriftsindsamling for at få flere til at bakke op om deres hjertesag.

De kæmper for at få Horsens Kommune til at give tilskud til de forældre, der gerne vil passe deres børn i eget hjem.

- Jeg mener, at det er et mindst lige så godt valg som at sende dem i institution, lyder det fra en af forældrene, Thyra Iversen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun passer selv begge sine børn på fire og to år derhjemme. Den ældste har dog gået i dagpleje, men de meldte hende ud, da de ventede deres andet barn.

- Det giver os ro og tid til, at jeg kender børnene. Og så har de jo hinanden, siger Thyra Iversen.

Forskel fra kommune til kommune

Det er kommunerne selv, der afgør, om de vil give et tilskud til pasning af egne børn. Hvert enkelt kommune fastsætter også selv tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe, der kan modtage tilskud.

Vi er åbne over for at se på det. Men mit dilemma som kommunalpolitiker er, at vi skal også have råd til mange andre ting. Paw Amdisen, næstformand, Børne- og Uddannelsesudvalget, SF

I Østjylland har man i Silkeborg Kommune og Randers Kommune valgt at give tilskuddet. Men endnu ikke i Horsens, som forældrene nu kæmper for.

- Lige nu er der tilskud til, at man kan ansætte sin nabo til at passe sine børn. Alle - udover forældrene - kan altså få tilskud til at passe børnene. Dét, synes vi, er urimeligt, siger hun.

Indtil videre har forældre-gruppen samlet 307 underskrifter ind.

BØRN PASSET HJEMME AF FORÆLDRE I DANMARK 2011: 811 2012: 877 2013: 1270 2014: 1303 2015: 847 2016: 791 2017: 924

Kilde: Danmarks Statistik

Politikerne er positive

Spørger man næstformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget i Horsens Kommune, så er han overvejende positiv.

- Jeg forstår godt forældrene, for der er mange børnefamilier, der er meget pressede i dagens Danmark, siger næstformand Paw Amdisen (SF).

- Vi er åbne over for at se på det. Men mit dilemma som kommunalpolitiker er, at vi skal også have råd til mange andre ting. Og hvis det bliver noget, der kommer til at koste kommunen penge, så skal de penge komme et andet sted fra, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Folk skal have det frie valg til selv at vurdere, om du vil passe dit barn, eller om det skal i institution. Anne Lene Løvbjerg, medlem, Børne- og Uddannelsesudvalget, Venstre

Anne Lene Løvbjerg (Venstre), der er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget, er også positiv.

- Det er et rigtig godt forslag, som vi bakker 100 procent op omkring. Folk skal have det frie valg til selv at vurdere, om du vil passe dit barn, eller om det skal i institution, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Lene Løvbjerg er enig i, at økonomien er vigtig at have for øje.

- De beregninger, vi har fået - hvis vi giver 3500 kroner i tilskud om måneden - så vil det koste omkring 1,1 million kroner. Og i de beregninger er der ikke taget stilling til, hvad det koster at sende børnene i institution, siger hun og tilføjer:

- Så jeg tror, vi får meget mere ud af det her, for de forældre som gerne vil gå hjemme og passe deres børn, siger hun.

Politikerne i Horsens kigger nu nærmere på, om forældrene skal have lov at få tilskud i en periode på op til et år, når børnene er mellem 0 og 2 år. Og så kigger de nærmere på en tilskudsstørrelse på omkring 3500 kroner.