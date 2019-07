Forældre råber politikere op: - Vi vil vide, hvad der sker i Stjernehuset

- Vi vil gerne have forvaltningen i tale. Det tyder det ikke på, vi får. Vi er blevet lovet gang på gang, at vi vil blive informeret, men vi får ikke noget at vide. Vi får kun oplysninger gennem medierne og pressemeddelelser.

Sådan lyder det fra Christian Ipsen, som er far til et barn, der går i daginstitutionen Stjernehuset ved Randers.

Læs også Familier melder børn ud af skandaleramt børnehave

Han og 89 andre forældre er så frustreret, over den måde forvaltningen i Randers Kommune har håndteret en sag om en mandlig pædagogmedhjælper, at de nu er gået sammen om at sende et brev til borgmesteren og forvaltningen.

05:26 VIDEO: Flere politikere kritiserer en ny beredskabsplan for sager om overgreb på børn. De mener ikke, den er blevet fulgt i sagen fra Stjernehuset i Randers. Her blev en pædagogmedhjælper sigtet for overgreb - sigtelser som alle i dag er droppet. Luk video

I brevet kræver forældrene, at Randers Kommune indkalder til et møde, hvor de kan have en dialog om, hvad der skal ske fremadrettet i Stjernehuset.

- Vi savner et samarbejde med forvaltningen, og vi savner den kommunikation og informaiton, vi blev lovet ved et storemøde den 23. april. Vi vil have et møde, hvor vi kan have en dialog, så informationerne ikke kun sker gennem pressemeddelelser, siger Christian Ipsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Forvaltning revses fra flere kanter: - Vi blev trampet på af en elefant

Sagen handler om en mandlig pædagogmedhjælper, som i april blev mistænkt for overgreb på et barn i daginstitutionen Stjernehuset. Alle sigtelser er droppet nu, men forvaltningen har alligevel valgt at den mandlige pædagogmedhjælper skal forflyttes.

02:10 VIDEO: Forældrepar fik ikke at vide, at deres lille pige var del af sag om overgreb Luk video

”Der er ikke ro efter sommerferien”

Både borgmesteren og direktøren for Børn og Skole har tidligere udtalt til TV2 ØSTJYLLAND, at de så frem til sommerferie, og at de håber, at det hele er faldet til ro efter sommerferien.

Sådan ser forældrene dog ikke på sagen. I brevet skriver de: ”Vi agter ikke at nyde sommeren før denne sag er ordentligt og retfærdigt afsluttet.”

Læs også Efter byrådsmøde: Renset for seksuelt overgreb - mister sit job

Sådan lyder det også fra Christian Ipsen, som er talsmand for de i alt 90 ud af 109 forældre, som mener, at pædagogmedhjælperen skal tilbage til børnehaven.

- Der er ikke ro i lejeren efter sommerferien. Det her er kun starten. Vi tænker på vores børn og den mand, der er blevet uretfærdigt behandlede, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

02:42 VIDEO: Vi tænker stadigvæk, at vores vurdering er den rigtige, lyder det fra direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe. Luk video

01:51 VIDEO: Hør borgmester Torben Hansens umiddelbare kommentarer efter tirsdagens ekstraordinære byrådsmøde. Luk video

Forvaltningen har ikke set brevet

Det lader dog ikke til, at forældrenes ønske går i opfyldelse lige før, og måske må de vente et stykke tid endnu, før der indkaldes til møde - hvis der overhovedet bliver det.

Læs også Politiker: Randers Kommune har fejlet i Stjernehuset-sag

Forvaltningen har nemlig ikke læst det brev, som forældrene sendte til dem søndag aften.

- Det er vi ikke nået til endnu. Vi får mange breve og mails, og dem læser vi stille og roligt i rækkefølge. Vi ser alvorligt på det, men jeg må have lejlighed til at læse det, og det har jeg ikke haft endnu, siger Michael Maalø, der er direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Maalø afviser også forældrenes kritik om, at de ikke er blevet informeret godt nok.

- Det er forkert, at de ikke er blevet informeret direkte – det har vi gjort skriftligt af to omgange, lyder det fra direktøren.