Forældre og børn hylder pædagoger: - De fortjener at blive anerkendt

”Tak for alt det I gør hver dag for at tage jer godt af vores børn”.

Denne besked, massevis af flag og flødeboller mødte personalet i Lynghøjen Børnehave ved Silkeborg ind til onsdag morgen.

Her havde forældre til børnene i børnehaven og vuggestuen hængt sedler op for at vise, at de sætter pris på det store arbejde, pædagogerne gør for deres børn hver eneste dag.

Mandag aften hængte Line Vinter sammen med sine to piger på 2 og 5 år sedler og flag op foran børnehaven. Foto: Line Vinter

Anerkendelsen kommer i kølvandet på TV 2 dokumentarfilmen ’Daginstitutioner bag facaden’, som blev sendt tirsdag aften. Her bliver der blandt andet dokumenteret omsorgssvigt i en københavnsk institution, hvor grædende børn ikke bliver trøstet.

Pædagogerne havde fortjent en kæmpe anerkendelse. Vi ville vise, at vi støtter dem og sætter pris på, at de gør et godt stykke arbejde for vores børn hver dag. Line Vinter, mor til to piger

Dette billede genkender forældrene til børnene i Lynghøjen langt fra. Derfor besluttede Line Vinter, der er mor til to piger, som går i vuggestuen og børnehaven, sig for at overraske pædagogerne tirsdag morgen.

- Med al den snak om minimumsnormeringer og så denne dokumentar, synes jeg, pædagogerne havde fortjent en kæmpe anerkendelse. Vi ville vise, at vi støtter dem og sætter pris på, at de gør et godt stykke arbejde for vores børn hver dag, siger Line Vinter til TV2 ØSTJYLLAND.

Line Vinter så selv dokumentaren mandag aften, og mens den formentlig har givet et sug i maven hos mange forældre og pædagoger, er Line Vinter helt tryg ved at aflevere sine to piger i Lynghøjen.

- Jeg har en kæmpe tillid til, at pædagogerne passer godt på vores børn, og jeg synes, det er trist, hvis det er med til at skabe mistillid mellem pædagoger og forældre i nogle institutioner. Derfor vil vi vise, at vi ikke har mistillid til pædagogerne og medhjælperne i Lynghøjen, siger Line Vinter til TV2 ØSTJYLLAND.

Daglig leder: - Vi blev så glade

Line Vinter pyntede børnehaven udenfor sammen med sine to piger på henholdsvis 2 og 5 år mandag aften, så det hele stod klar, når pædagogerne mødte ind her til morgen.

Én af dem der mødte ind til flag, muffins og hjertebreve er Joan Brøndberg Hansen, der er daglig leder i Lynghøjen.

Jeg bliver glade over, at de anerkender det gode stykke arbejde, vi gør for deres børn, og at de har tillid til os. Joan Brøndberg Hansen, daglig leder, Lynghøjen

- Vi blev både rørt og glade. Det er så dejligt, at mine ansatte bliver hyldet, og det varmer meget. Jeg bliver glade over, at de anerkender det gode stykke arbejde, vi gør for deres børn, og at de har tillid til os, siger Joan Brøndberg Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere forældre til børn i Lynghøjen er gået sammen om at hylde pædagogerne med initiativ fra Line Vinter. Foto: Line Vinter

Den daglige leder har ikke selv set dokumentarfilmen, men hun har ikke kunne undgå at høre om de påviste episoder, hvor en 14 måneder gammel pige blandt andet græder i 50 minutter.

Og selvom personalet i både børnehaven og vuggestuen, ofte bliver anerkendt for deres arbejde af både børnene og forældrene, har dokumentaren fået dem til at se ind ad.

- Vi har talt om det, og vi har også stillet spørgsmål til vores egen pædagogiske faglighed, som jo sættes under loop i dokumentaren, og vi undrer os over, hvordan det kan gå så vidt, og at det kan finde sted i daginstitutioner, siger Joan Brøndberg Hansen og fortsætter:

- Vi er stolte af det arbejde, vi gør, og vi tager det ansvar, vi har over for børnene alvorligt hver dag, og vi er i tæt dialog med forældrene, siger den daglige leder.