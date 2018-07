Forældre kritiserer kommune i børnesager: Nu skærpes reglerne

En række forældre i Favrskov Kommune er utilfredse med, hvordan kommunens sagsbehandling i børne- og familiesager foregår. De beskylder kommunen for inhabilitet, medarbejdere med interessekonflikter og meget mere. På et område erkender børnedirektøren nu, at der er plads til forbedring.

Forældrene mener blandt andet, at det er problematisk, når psykologer og andre ansatte i kommunen bijobber ved private virksomheder.

- Vi er bekymret for, at der kan være økonomiske interesser, som får de ansatte til at agere på en bestemt måde uden at tænke på børnenes tarv, siger næstformand i Favrskov Børns Rettigheder, Martin Mortensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Foreningen frygter, at eksempelvis psykologkoordinatoren i kommunen vælger behandling og psykologer ud fra egne interesser til fordel for bestemte private virksomheder.

- Og så mener vi at have set, at en kollega fra en privat virksomhed bliver brugt som uvildig i sager, hvor der bliver klaget. De vil derfor dække hinandens ryg og ikke rette op på fejl, siger Martin Mortensen.

Behov for klare retningslinjer

Helt så slemt mener direktør for Børn og Skole, Rasmus Møller, på ingen måde, at det er. Men han erkender, at der er behov for klare retningslinjer for bibeskæftigelse.

- Vores undersøgelser peger på, at der ikke har været problemer med inhabilitet, men vores praksis for bibeskæftigelse har været for uforsigtig. Vi skærper nu reglerne, så vi undgår risikoer for interessekonflikter mellem hoved- og bibeskæftigelse, siger Rasmus Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Han ønsker, at borgerne kan vide sig helt sikre på, at de ansattes eventuelle private beskæftigelse er helt klart adskilt fra den kommunale.

- Den afstand har ikke været klar nok tidligere, og der skal ikke kunne opstå mistanke om interessekonflikter. Men de ansatte har ret til bibeskæftigelse, hvis det ikke skaber problemer. Sådan er reglerne, lyder det fra direktøren.

Håber på ny chef i afdelingen

Helt overordnet mener Rasmus Møller - i modsætning til forældrene - at afdelingen generelt agerer professionelt, uden at han kan gå ind i konkrete sager:

- Nu laver vi i dialog med medarbejderne de nye og klare retningslinjer, og så føler jeg mig sikker på, at vi får et bedre grundlag for at holde bibeskæftigelse adskilt fra Favrskov Kommune.

Martin Mortensen fra Foreningen Favrskov Børns Rettigheder er knap så optimistisk.

- Jeg håber, at der bliver ryddet op i afdelingen og kommer en ny psykologkoordinator og en ny chef, siger han.