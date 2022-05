Børnehave udsat for hærværk for 80.000 kroner: Men kommunen nægter overvågning

Henriette Bang nævner - udover skilte - muligheden for at have SSP-betjente eller tekniske medarbejdere fra kommune til at gå runder i området ved legepladserne om aftenen.



Mor forstår ikke beslutningen

Jeanette Fredsø, hvis søn går i Funder Børnehus, er dog fortsat overrasket over kommunens beslutning med at afvise overvågning af hendes søns børnehave.

- Jeg tænkte, 'det kan ikke passe'. Så vi spurgte igen. Men det var stadigvæk et nej.

Hun henviser til, at andre institutioner rundt om i landet har taget overvågning i brug.

- Det bekæmper i hvert fald de store skader. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke må bruge det udenfor åbningstiden. Det er simpelthen for at stoppe hærværk.