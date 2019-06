Forældregruppe i pædofilisag: Er pædagogmedhjælperen eller børnene vigtigst?

Mens en større forsamling af forældre til børn i daginstitutionen Stjernehuset gerne ser den tidligere pædofili-sigtede pædagogmedhjælper vende tilbage til sit arbejde, er en mindre gruppe forældre noget mere betænkelige.

I et brev har de udtrykt deres bekymring til Anders Buhl-Christensen (V), der er formand for Børne og Familieudvalget i Randers Kommune og borgmester Torben Hansen (S). Det bekræfter Anders Buhl-Christensen (V) overfor TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Buhl-Christensen (V) er formand for Børne og Familieudvalget i Randers Kommune og støtter Børn og Skoleforvaltningens beslutningen om at flytte den tidligere pædofili-anklagede pædagogmedhjælper til en anden institution.

Tilbage i job eller ej?

I brevet efterlyser forældrene, at der bliver taget hensyn til børnene, ligesom de spørger, hvem der kommer først i denne sag: Er det pædagogmedhjælperen eller børnene? Brevet er underskrevet "en bekymret forældregruppe fra Stjernehuset".

Brevet kommer efter, at 14 byrådspolitikere i Randers torsdag gav udtryk for, at de som politikere ville gå ind i sagen og få pædagogmedhjælperen tilbage til den institution, hvor han blev anklaget for seksuelle krænkelser mod børn.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt fortalte ellers onsdag, at pædagogmedhjælperen, der siden april har været hjemsendt fra sit arbejde i Stjernehuset, ikke ville få sit job tilbage på trods af, at statsadvokaten nu ifølge Randers Amtsavis har frafaldet sigtelsen mod ham.

Randers Kommune har givet TV2 ØSTJYLLAND aktindsigt i sagen fra Helsted.

Alvorlige anklager

Hele sagen tog sin begyndelse tilbage i april, hvor forældre til børn i daginstitutionen Stjernehuset modtog et skræmmende opkald fra Randers Kommune. Forældrene blev bedt om at møde til et hasteindkaldt informationsmøde i institutionen, hvor de ville blive orienteret om en hændelse.

Hændelsen viste sig at bestå i konkrete pædofilianklager mod en pædagogmedhjælper, som har arbejdet i Stjernehuset i 23 år. Han skulle have krænket en pige fra børnehaven seksuelt, lød anklagen.

Den angivelige krænkelse blev politianmeldt og Østjyllands Politi sigtede siden pædagogmedhjælperen.

- Den pågældende er afhørt og sigtet for anden kønslig omgang med børn under 12 år, står der i den redegørelse om sagen fra Randers Kommune, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Forældre vil have ham tilbage

Siden har Østjyllands Politi efterforsket sagen, men midt i juni kom det frem at Statsadvokaten besluttede at opgive sigtelserne mod pædagogmedhjælperen på baggrund af afhøringer og undersøgelser i sagen.

Dermed troede både pædagogmedhjælperen, som Randers Amtsavis har været i kontakt med, og en større forældregruppe, at han ville kunne vende tilbage til sit arbejde i Stjernehuset. Da kommunaldirektøren onsdag aften meddelte, at det ikke var tilfældet var skuffelsen hos flere mødre til børn i institutionen derfor stor.

- Ved at sige, at han ikke kan komme tilbage, signalerer man, at man stadig har en mistillid til ham, og det fortjener han ikke, sagde Lisa Tandrup Eriksen, der selv er mor til et barn i Stjernehuset torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.