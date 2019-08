Forældre har skaffet 400 underskrifter: Ønsker penge for at passe egne børn

Det har været oppe at vende før for dog at blive nedstemt i byrådet. Nu forsøger en stor gruppe forældre i Favrskov igen at få penge for at passe deres egne børn.

De ønsker en fleksibel tilskudsordning, så forældre selv vælger, om de vil have penge til institutioner eller bruge pengene på at passe deres børn derhjemme.

- I dag har man kun et økonomisk incitament til at sætte børn ind i systemet, men hvorfor ikke også opfordre til valgfrihed? Så forældre selv vurdere, hvad der er bedst for deres barn, siger en af forældrene, Luxshan Ratnaravi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han står sammen med flere andre bag en underskriftsindsamling, der i skrivende stund har 400 signaturer fra forældre, der ønsker valgfriheden.

Ikke brug for socialisering

Det er et tilskud på 7000-8900 kr. om måneden, som gives til forældre, der sender børn afsted i vuggestue eller dagpleje, gruppen ønsker fleksibelt.

Det skal kun gælde for børn mellem 0-2 år.

Vi kunne se på vores barn, at det var godt med den ekstra ro, og det blev på barnets præmisser. Sådan en indkøringsperiode i en institution i en tidlig alder kan være stressende. Luxshan Ratnaravi, forælder

- Flere eksperter peger på, at børn under to år ikke har brug for at socialisere på samme måde, som når de bliver ældre. Så det modargument tror jeg ikke på, siger Luxshan Ratnaravi.

Hans kone gik selv hjemme et ekstra halvt år efter barsel med deres andet barn, indtil pengene slap op.

- Vi kunne se på vores barn, at det var godt med den ekstra ro, og det blev på barnets præmisser. Sådan en indkøringsperiode i en institution i en tidlig alder kan være stressende, lyder det fra Luxshan Ratnaravi.

Klar til at stille forslag igen

For halvandet år siden bragte Venstre i Favrskov forslaget op på et byrådsmøde, hvor det blev nedstemt af den røde blok.

Det borgerlige parti er dog klar igen til at stille forslaget, hvis der er chance for et flertal.

- Det var dødærgerligt dengang, at det blev nedstemt med stemmerne 13-12. Vi håber på, at et borgerpres nu kan ændre tingene, siger formand for børne- og skoleudvalget i Favrskov, Birgit Liin (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi går ind for det frie valg, vi skal ikke være dommere over, hvordan forældre passer deres børn. I Favrskov har vi også flere steder med mangel på dagplejere og vuggestuer. Sådan en ordning kunne afhjælpe lidt af det problem, fortsætter hun.

Forældregruppen er med på, at ikke alle har råd til at passe sine egne børn, selv med tilskuddet fra kommunen. Men de mener flere bør få muligheden. Arkiv

Ikke udsigt til flertal

Meget tyder dog på, at det heller ikke denne gang, lykkes at få indført ordningen i Favrskov.

For rød blok har med stor sandsynlighed ikke ændret holdning.

Vi skal i dialog med gruppen og kigge mod andre kommuner, men jeg er fortsat modstander. Bodil Kvistgaard Olsen, Enhedslisten

Borgmester Nils Borring (S) fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at han ikke ser mange nye argumenter bragt i spil. Han er fortsat bekymret for en social skævvridning og for mangel på arbejdskraft.

- Det er imponerende med alle de underskrifter, og de gør da indtryk. Vi skal i dialog med gruppen og kigge mod andre kommuner, men jeg er fortsat modstander, lyder det samtidig fra Enhedslistens Bodil Kvistgaard Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun ser hellere penge prioriteret på institutionerne og er ligesom borgmesteren bekymret for, at det kun bliver en meget lille del af kommunens forældre, der har råd til at holde børnene hjemme.

Under alle omstændigheder vil forældrene stille et officielt spørgsmål om emnet til Favrskov Byråds spørgetime den 24. september, og efterfølgende vil man gerne mødes med borgmesteren og andre byrådsmedlemmer for at indgå i en dialog.