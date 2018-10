Forældre fra lukningsudpeget skole: - Vi flytter vores børn til nabokommunen

Forbløffelse og lettelse. Så kort kan Christian Breinholt beskrive sine følelser omkring den beslutning, som byrådet i Norddjurs Kommune traf mandag aften.

En beslutning, som betyder, at den skole, hans børn går i, kommer til at lukke. En beslutning, som han og det øvrige lokalsamfund har kæmpet imod i flere måneder.

Nu er kampen slut.

Demonstrationer, ture på rådhuset med skolens børn og borgermøder er forbi og politikerne har truffet en beslutning. En beslutning, som betyder, at Mølleskolen i den sydøstlige del af det sydlige Norddjurs skal lukke.

- Jeg er forbløffet over beslutningen. Men faktisk også lettet. Ikke over at skolen skal lukke, men over, at der er kommet en beslutning. Vi har været lukningstruede i to måneder nu, så både forældre, personale og elever har set frem til at få en afklaring, forklarer Christian Breinholt, der er formand for skolebestyrelsen på Mølleskolen.

Umiddelbart efter at byrådet havde truffet sin beslutning mandag aften, blev han ringet op af borgmester Jan Petersen (S), som fortalte ham om beslutningen.

- Det var jo løvens hule, han trådte ind i der, så jeg synes, at det var flot, at han selv ringede, fortæller Christian Breinholt.

Forfejlet projekt

Men selvom det var en lettelse at få en afgørelse, så er Christian Breinholt fortsat uenig i beslutningen om at lukke hans skole og bevare Toubroskolen.

- Det er en forkert beslutning. Ud fra denne her beslutning må man konkludere, at det her ikke handler om børnene, men om en vision for et område fra 2011, som er forfejlet, men som man ønsker at holde fast i, siger han og uddyber:

- Toubro visionen er forfejlet, både når det handler om elevtal og om udstykning af grunde. Vi på Mølleskolen har været det velfungerende bæredygtige alternativ med et stigende elevtal, forklarer den forbløffede far.

Skolelukningen kommer som en del af den store sparekniv, som politikerne i Norddjurs Kommune siden sommerferien har været nødt til at svinge over kommunens velfærd.

Kort: Mølleskolen og Toubroskolen ligger begge i den sydlige del af Norddjurs Kommune. Fremover skal der kun ligge én skole og det bliver altså Toubroskolen.

Skifter kommune

For Christian Breinholt og en række andre forældre kommer skolelukningen til at betyde, at hans børn fremover skal krydse kommunegrænsen for at gå i skole.

Dét er ét valg han sammen med en gruppe af forældre har truffet, på trods af at kommunen tilbyder hans børn en plads på Toubroskolen, der altså bliver bevaret.

- Norddjurs Kommune kommer også fremover til at have økonomiske problemer, så vi frygter, at skoletilbuddet på Toubroskolen også vil blive lukningstruet om 1-2 år og vi så står foran endnu et skoleskift, forklarer Christian Breinholt.

- Vi har ingen tillid til en kommune, som vælger at lukke noget, der er velfungerende og bevare noget, der ikke er.

Skoleskiftet til nabokommunen Syddjurs Kommune kommer til at betyde, at Christian Breinholts børn får 11 kilometer længere til skole, end de har i dag. Omtrent samme afstand som børnene ville have til Toubroskolen.