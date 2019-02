Forældre forlader skolebestyrelse i protest mod skoleleder

5 ud af 7 medlemmer i skolebestyrelsen på Skødstrup Skole har forladt bestyrelsen i protest mod skolens leder.

De tidligere bestyrelsesmedlemmer mener, at skolelederen, Mikkel Kruuse-Andersen, ikke tager sig af de problemer, der er på skolen.

Problemerne drejer sig ikke mindst om et utal af vikarer, klassesammenlægninger og dårlig trivsel i nogle klasser, lyder det fra de frafaldne bestyrelsesmedlemmer.

Udmeldingen kommer oveni en dårlig arbejdspladsvurdering (APV) blandt skolens personale.

Skødstrup Skole ligger cirka 10 kilometer nord for Aarhus. Skødstrup Centralskole blev indviet den 21. april 1944 og dækker de to sammenvoksede landsbyer Skødstrup og Løgten.

Det sejler i klasser

Skødstrup Skole er Aarhus Kommunes største folkeskole med 1246 elever. I 2017 viste en tilfredshedsundersøgelse blandt skolens forældre, at hver femte forælder var utilfreds med skolen.

- Der er for mange klasser, hvor det sejler. Vi ved, at medarbejderne kæmper og kæmper for at få det til at fungere. Det har været svært at kunne tale om det, der ikke virker, siger Bettina Riis Høeg, en af de fem skolebestyrelsesmedlemmer, der har forladt bestyrelsen.

Bettina Riis Høeg er mor til to børn på Skødstrup Skole og gik ind i skolebestyrelsen for to et halvt år siden. Det gjorde hun, fordi hun oplevede, at der var problemer med vikartimer i hendes søns klasse.

Ifølge Bettina Riis Høeg havde klassen haft omkring 30 forskellige vikarer fordelt over 100 timer på nogle måneder.

- Vi opdagede det først, da vi mails fra skolen om, at der var udfordringer i klassen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Bettina Riis Høeg håber, at den kritik, de nu tidligere bestyrelsesmedlemmer har rejst, bliver taget alvorligt, og at den kommende bestyrelse kan få vendt bøtten.

Tilspidset samarbejde

Mistilliden til skoleleder Mikkel Kruuse-Andersen er kun blevet værre efter to et halvt år i skolebestyrelsen, fortæller Bettina Riis Høeg.

- Samarbejdet er spidset til. Der har været nogle sammenstød, og vi har haft en oplevelse af, at vi ikke bliver lyttet til i forhold til vores perspektiver, når vi bliver bekymret over APV'en, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND:

- Vi fem, der er trådt ud, har mistet troen på, at skolelederen kommer til at lykkes. Vi tænker, vi skal være loyale mod ham og hans ledelse, når vi sidder i bestyrelsen, og det kan vi ikke længere stå inde for.

Skødstrup Skole blev i 2017 udvidet, fordi man havde nået den maksimale kapacitet på 1200 elever. Ved den lejlighed blev der gjort plads til 200 flere elever (indslag fra januar 2017).

Skoleleder savner tålmodighed

Skoleleder Mikkel Kruuse-Andersen er ærgerlig over, at 5 bestyrelsesmedlemmer har forladt skuden.

- Jeg har godt kunne mærke, at der har været udfordringer, men vi har også sat nogle dagsordener, som har været med til at gøre noget for den her skole. Det arbejde havde jeg gerne fortsat, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Skødstrup Skole er en stor organisation, og Mikkel Kruuse-Andersen savner tålmodighed i forhold til at se effekten af det arbejde, skolebestyrelsen har været en del af.

- Det er et grundvilkår, når man skal flytte så stor en organisation, at ting tager tid og skal masseres ind, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Skoleleder Mikkel Kruuse-Andersen har fået flere positive tilkendegivelser fra forældre, der gerne vil være med i bestyrelsen.

Flere forældre står klar

Medlemmer af en skolebestyrelse ser desuden kun et lillebitte udsnit af de udfordringer, der er på skolen, lyder det fra Mikkel Kruuse-Andersen.

- Skolebestyrelsen lægger 30-50 timers arbejde i løbet af et år, og det er ikke meget set i forhold til, hvor mange timer, vi som skoleledelse beskæftiger os med det arbejdet med skolen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I forhold til Mikkel Kruuse-Andersen er der meget i forhold til vikardækningen, som det er svært for skoleledelsen på Skødstrup Skole at gøre noget ved.

- Vi er nødt til at håndtere det fra dag til dag, lyder det.

Skolelederen har fået flere positive tilkendegivelser fra forældre, der gerne vil være med i bestyrelsen.

Der vil onsdag blive afholdt et møde om suppleringsvalg med det formål at finde nye bestyrelsesmedlemmer.