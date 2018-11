Forældre dannede forening efter Rysagen – men nu lukker den

Det rystede hele lokalsamfundet i Ry, da en 16-årig afghansk dreng blev angrebet af fire jævnaldrende drenge i februar 2017.

Derfor gik byens forældre sammen i Facebook-gruppen ”Synlige Voksne”, som senere blev en decideret forening.

Jeg er ked af, at den lukker, for jeg synes, vi svigter nogle unge mennesker her i Ry Lars Janke

Men nu er de frivillige væk, og bestyrelsen nedlægger nu foreningen. Til stor ærgrelse for et af bestyrelsens medlemmer.

- Jeg er ked af, at den lukker, for jeg synes, vi svigter nogle unge mennesker her i Ry, siger Lars Janke, tidligere bestyrelsesmedlem i Synlige Voksne, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vores forening lukker, fordi vi har holdt både en generalforsamling, hvor der desværre kun mødte bestyrelsen op. Vi måtte konstatere, at vi var tre mennesker til at drive arbejdet videre, det er ikke nok, hvis vi vil nå de mål, vi har sat os, siger Lars Janke.

Interessen svinger

Hos en af landets største organisationer, der beskæftiger sig med socialt ansvar, Natteravnene, har de tidligere haft svært ved at rekruttere i netop Ry.

Foreningen er ikke ukendt med, at interessen for at gøre en forskel kan svinge meget

- Det, vi oplever i Natteravnene Danmark, det er jo tit, når der sker voldsomme episoder, så får vi en stor tilstrømning af nye frivillige, som gerne vil være med til at gøre en forskel, siger Claus Staunstrup Nilsson, der chef vor Natteravnene.

- Når der så bliver lidt mere ro på igen, så det klart, så er der enkelte frivillige, der så vælger at træde ud og ikke er en del af natteravnene, men vi har som regel en god kerne tilbage af dem, der virkelig synes, det er fantastisk at gå blandt de unge, siger Claus Staunstrup Nilsson.

Det er ikke fordi, at interessen for ’Synlige voksne’ ikke er der, men tiden mangler, lyder det fra Ry.

- Det svar jeg får, det er, at man har travlt, siger Lars Janke, og fortsætter:

Interessen er der, for det kan jeg jo høre fra folk, der siger, de synes, det er rigtig godt det initiativ, vi har. Det er rigtig godt, det vi laver. Men desværre rækker det ikke til at komme og hjælpe til.