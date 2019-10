Forældre bygger selv skolelegeplads: Gider ikke længere vente på kommunen

Hvis der ikke er penge i kommunekassen, så må man jo tage alternative metoder i brug for at sikre den gode skolegang.

Det har en gruppe forældre i Tranbjerg måttet sande.

- Det et gået op for os, at pengene ikke kommer fra kommunen, siger Maja Vielang Grasberger, der er skolebestyrelsesmedlem på Tranbjergskolen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den lokale folkeskole har nemlig et underskud på 3,4 millioner kroner på specialområdet, og så der altså ikke råd til nye legepladser og vinduer.

Derfor har forældre nu i frustration over situationen finansieret en ny legeplads af egen lomme.

Den nye gård er fyldt med farver, modsat den gamle gård.

Sammen har de indsamlet 125.000 kroner de seneste fire år ved at holde markedsdage på skolen.

- Så har man kunne købe klippekort, så børnene har kunne prøve aktiviteter, der har været i skolegården. De penge er blevet samlet sammen fra år til år, og nu var der penge nok, siger Helle Søby Degn, der er mor til en elev på skolen.

Pengene går til specialeleverne

Pengene er sammen med et tilskud på 35.000 kroner fra skolen blevet brugt til helt nye udearealer. Før var gården præcis som den stod, da skolen blev bygget i slutningen af 1960'erne.

Sådan ser skolens anden gård ud, der endnu ikke er blevet renoveret. Det var sådan den nyrenoverede gård så ud førhen.

Men der har ikke været penge til at renovere, fordi en stor del af skolens penge går til specialklasseelever.

- Vi skal selvfølgelig bruge alle de penge på specialklasserne. Det er der jo en grund til. Det må vi ikke undlade. Men jeg synes bare, at det er ærgerligt, at det er de øvrige elever, der bliver taberne i det, siger skolebestyrelsesformand, Jørgen Andersen.

Præcis som den blev lavet i slutningen af 1960'erne.

Mangel på penge til skolerne

Det er dog ikke kun i Tranbjerg, at økonomien er stram. Den almene folkeskole i Aarhus Kommune er generelt presset økonomisk.

Aarhus Kommune tilførte specialområdet 21 millioner kroner ved det seneste budgetforlig, men der er stadig et underskud på 17 millioner kroner i hele kommunen.

Ved det seneste budgetforlig lukkede vi en del af hullet på området, og så håber vi, at der også kommer et løft til vores folkeskoler i den kommende finanslov. Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

Den konkrete fordeling af pengene er endnu ikke besluttet, men formand for skolebestyrelsen på Tranbjerg Skole, Jørgen Andersen, siger til TV2 ØSTJYLLAND, at man i Tranbjerg klart forventer at få del i de penge.

Rådmanden på området håber på, at man i fremtiden helt kan få løst problemerne på skoleområdet - men påpeger at problemerne ikke udelukkende skyldes specialundervisning.

- Jeg anerkender ikke den her skelnen mellem specialområdet og det almene område. Det er vores skoler generelt, der mangler ressourcer, så vi skal passe på med at give de udsatte børn skylden. Det er et problem for hele kommunen,” siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

På spørgsmålet om, hvor de ekstra penge skal komme fra, peger rådmanden på at droppe nogle af de skattelettelser, der er blevet gennemført de seneste år.

Antallet af børn inden for specialområdet i Aarhus Kommune er steget med 225 elever på fire år, og det samlede tal i dag er på 1440.

Dejligt at kunne bidrage

Maja Vielang Grasberger, der er skolebestyrelsesmedlem på Tranbjergskolen, står her i skolens nye grønnegård.

På Tranbjergskolen er forældrene glade for, at de sammen har kunnet samle ind til en ny gård til eleverne.

- Det er dejligt at se, at man kan få folk til at bidrage, selvom man jo selvfølgelig synes, at man finansiere skolen gennem sin skat, siger Helle Søby Degn.

Forældrene vil fortsætte med at samle penge ind, så flere af skolens faciliteter kan blive renoveret, men de så også gerne, at der kom hjælp fra politisk hold.

- Det ville være fedt, hvis man kunne få hjælp. Det er fint at have noget at spare sammen til, men det ville være rart, hvis kommunen kunne betale noget også, siger Maja Vielang Grasberger.