Forældre råber op: Skal der vises så meget tv i skolen for de små?

Tenna Jensens seks-årige søn går på Skovbakkeskolen i Odder. Han er en energisk dreng, og han er glad for sin skole, understreger Tenna Jensen. Men hun undrer sig over, at en hel klasse med små elever så jævnligt skal placeres foran et tv.

Den bekymrede mor har flere gange tidligere forsøgt at råbe skolen op. Nu er hun så magtesløs, at hun ikke ved, hvad hun mere kan stille op.



- Vi har tidligere været i dialog med skolen omkring det her. For vi synes, der er for meget skærmtid. Når vores søn kommer hjem uden at have spist og er svimmel og ør i hovedet, så er der noget galt, siger Tenna Jensen.

Flere bekymrede forældre

Ifølge Tenna Jensen havde den første dialog med skolen god effekt.

- De begyndte at læse for børnene under spisepausen i stedet for at sætte dem til at se film, og sådan gik det fint i en periode, hvor vi også mærkede bedring på vores søn. Men nu er det, som om vi er tilbage til start igen, siger hun.

Tenna Jensen forstår ikke, hvorfor fjernsynet overhovedet skal tændes i løbet af en skoledag for 0.-klasses elever, og skolens seneste svar til Tenna Jensen var, at den tid også blev brugt, så læreren kunne forberede sig til den næste time.

- Men den køber jeg altså ikke. Der må være andre tidspunkter at kunne forberede sig på, siger hun.