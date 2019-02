Forårsvarme over Danmark - men skal man slå græsset allerede nu?

Skal vi nu til at slå græsset, når vejret har været så mildt i februar? Det er et spørgsmål, mange haveejere stiller sig selv, men gør man det, kan man gøre mere skade end gavn, fortæller gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecenter.

- Når vejret er, som det er nu, er det klart, at det begynder at krible i folk, men med græsset skal du lige have ro på, siger han.

Plæneklipperen hjælper mosset

Det kan nemlig virke direkte befordrende på græssets to arvefjender; mos og ukrudt.

- Hvis du slår græsset nu, og temperaturen falder, vil mosset bare gro endnu mere og ødelægge græsset. Og så er du bagud på point, fortæller Martin Bruun.

Man kan opleve, at græsset gror lidt i totter, fordi jorden nogle steder begynder at være varm nok, men plæneklipperne skal altså blive i garagen lidt endnu.

- Der er ingen grund til at gå i panik. Temperaturen er jo kold om natten, og man risikerer at ødelægge græsset, hvis man er for aktiv på det, forklarer Martin Bruun.

Selvom vejret i slutningen af februar har givet forårsfornemmelser, kan du roligt lade plæneklipperen blive i skuret lidt endnu. Arkivfoto. Foto: Claus Bjørn Larsen - Ritzau Scanpix

Kalk og havetromle

Skal man absolut gøre noget for sin plæne nu, kan man med fordel strø kalk og tromle græsset.

- Kalk er et ganske almindeligt grundstof, som alle græstyper har brug for, og hvis mosset bliver trykket lidt fladt, har græsset nemmere ved at få overtaget, lyder det fra gartneren.

Eftersåning er også omsonst indtil videre. Der sker ingen skade ved at smide frøene nu, og man risikerer, at frøene blæser hen og lægger sig hen og spirer i fugerne mellem ens fliser på terrassen.

- Når du har slået græs tre-fire gange, plejer jorden være varm nok til eftersåning. Det er alt for tidligt nu, siger Martin Bruun.

Temperaturen på denne græsplæne er lige omkring seks grader. Det betyder, at græsset kan begynde at gro.

TV 2 Vejret tager temperaturen på græsset

Meteorolog Thomas Mørk fra TV 2 Vejret har været ude at tage temperaturen på græsset. Seks til otte grader nede i jorden er grænsen for, hvornår græsset begynder at gro. Hans termometer viste 5,8 grader.

- Der er altså noget tid til, at græsset overhovedet begynder at røre på sig. Statistikken siger, at det typisk først vil ske en gang i løbet af april, forklarer Thomas Mørk.

Han har været ude at måle på Sjælland.

- Kigger vi ud i resten af landet, ligger jordtemperaturen på nogenlunde samme niveau alle andre steder. Så der er altså tid endnu, inden vi skal slå græsset, slutter Thomas Mørk.