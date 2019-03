Foråret ruller ind over Østjylland de næste dage

Indtil videre har marts været forbundet med vådt hår og bilens vinduesviskere på høj tryk.

Det er den mest våde marts i 41 år ifølge DMI.

Men nu vender det.

Påskeøsten, nattefrost og 20 grader... April-vejret minder som altid om en pose blandende bolsjer. Men er der for en gang skyld flest af dem man godt kan lide?☀️🥰 Læs mere her: https://t.co/I6gLnAIgh4

Foto: Ole Hougaard👌 pic.twitter.com/5nrS11dKhg — DMI (@dmidk) March 26, 2019

Onsdag kommer temperaturene op på 10-12 grader. Først på dagen bliver det skyet, men i løbet af eftermiddagen kan man mærke solen på kinderne.

Torsdag bliver det dog endnu bedre vejr, hvis man altså er en af de typer, der mener, at sol og varme er lig med godt vejr.

Prognose temperatur torsdag. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Det kan blive op til 15 grader i Østjylland.

Læs også Forårsvejr på vej - vi kan få 15 graders varme

Varme fra nordvest og senere kulde

Årsagen til varmen kommer ifølge TV 2 Vejret fra en lidt uvant retning, nemlig nordvest. Et højtryk ved den Engelske Kanal sørger for, at lun luft løber over de Britiske Øer til Nordsøen og herefter til Danmark.

Vejrkort torsdag. Højtryk sørger for tørvejr til Danmark og varmen kommer fra nordvest. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Koldfronten over Atlanterhavet vil lørdag passere Danmark. Det er stadig usikkert, præcis hvornår koldfronten ankommer. Derfor er det også usikkert, hvor varmt det bliver lørdag. Prognosen her har temperaturer op til 14 grader på lørdag, men hvis fronten kommer tidligere, vil temperauren blive lidt lavere. Fronten vil kun kaste lidt småregn af sig, og nogle steder vil det holde helt tørt.

Prognose temperatur lørdag. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Månedens sidste dag bliver kold, og det ser også ud til, at april begynder med lave temperaturer og måske nattefrost.

Prognose temperatur søndag. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Søndag går vi i øvrigt over til sommertid, men det er svært at få øje på i prognoserne.