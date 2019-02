En mand er "myrdet" på stranden: 8. klasse har to dage til at løse mordgåden

Find den morder, som har slået en mand ihjel på stranden i Grenaa.

Sådan lyder opgaven i øjeblikket for eleverne i 8. klasse på Rosmus Skole i Balle.

Vi har valgt, at eleverne skal opklare et fiktivt mord, fordi vi gerne ville gøre naturvidenskaben spændende. Vivi Jacobsen, projektleder og lærer på Grenå Teknisk Gymnasium

Målet er, at eleverne gennem et projekt skal opklare en fiktiv mordgåde og på den måde få større interesse for naturvidenskab.

Derfor er de samlet på Grenå Tekniske Gymnasium for at være med til at opklare et mord.

Det fortæller arrangementets projektleder, Vivi Jacobsen.

- Vi har valgt, at eleverne skal opklare et fiktivt mord, fordi vi gerne ville gøre naturvidenskaben spændende. Samtidig er det meget tydeligt, at vi kobler teori med praksis i opgaven, fordi eleverne får lov at bruge rigtige retsmedicinske metoder, siger hun.

Giver mod på mere

Eleverne fra Rosmus Skole er også glade for, at de har et par dage uden tavleundervisning for i stedet at undersøge, hvem der er den fiktive morder.

Det fortæller Magnus Lund Christiansen, som er en af de folkeskoleelever, der deltager i projektet.

- Det er anderledes end det, vi laver i skolen ellers. Vi sidder ikke så meget ned, så jeg synes, at det er meget sjovt, siger han og fortsætter.

Magnus Lund Christiansen ses her længst til venstre. Han fortæller, at opgaven har betydet, at han godt nok kunne overveje at læse noget naturvidenskabeligt i fremtiden.

- Det er spændende, og jeg får lyst til at have mere naturvidenskab. Det var slet ikke sådan, at jeg havde forestillet mig, at naturvidenskab kunne være.

Det er andet år i træk, at Grenå Tekniske Gymnasium afholder et arrangement for folkeskoleelever.

Til sidst kommer det frem, at den formodede gerningsmand ikke er den rette. En ny fiktiv morder skal derfor jagtes på dag to.