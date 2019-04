Folkeskole bruger fangeleg og stratego i undervisningen

Fredag foregår historieundervisningen for 9. klasse på Stilling Skole i gymnastiksalen. Selvom det måske lyder paradoksalt, så er det faktisk meningen.

For skolen er nemlig med i et stort forskningsprojekt, der blandt andet bliver lavet af professionshøjskolen VIA University College.

Læs også Nationale tests skal være frivillige for folkeskoler i Aarhus

Her skal det undersøges, hvordan bevægelse bedst muligt fremmer læring. Derfor er undervisningen fredag flyttet væk fra tavlen.

- Vi kan lave andre ting i undervisningen, fordi vi har lidt plads at lege med i gymnastiksalen, fortæller Morten Balslev, der er skolelærer på Stilling Skole.

Morten Balslev har fået et lidt større 'klasselokale' at undervise i fredag.

Det giver også et afbræk i hverdagen, og det er samtidig noget, der gør eleverne glade. Det fortæller Daniel Gedsø, der går i 9. klasse på skolen.

- Eksamen kommer lige om lidt, så det er dejligt at få lidt anderledes undervisning inden da, siger han.

Stol-til røv virker ikke

I projektet, der har fået navnet iMOOW!, deltager 850 elever fra Østjylland.

Med så mange deltagere er der lejlighed til at prøve mange forskellige muligheder af i undervisningen.

Bliver det hele stol-til-røv-undervisning, så drukner vi alle sammen. Morten Balslev, skolelærer på Stilling Skole

Fredag bliver der blandt andet leget matematikstratego og fangeleg med fæstebønder på Stilling Skole.

Og det har altså en effekt, at al undervisningen ikke er ens, mener Morten Balslev.

- Det er vigtigt med en afvekslende skoledag. Bliver det hele stol-til-røv-undervisning, så drukner vi alle sammen, siger han og fortsætter.

Læs også Skole suger elever til sig - 98 procent af dem læser videre

- Med afvekslende undervisning får vi både større engagement og mere variation, lyder det fra skolelæreren.

Daniel Gedsø synes det er rart, at han ikke skal sidde foran en tavle hele dagen.

Det samme oplever Daniel Gedsø.

- Jeg føler, at jeg kommer bedre ind i tingene og får en større lyst til at lære, slår han fast.