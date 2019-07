Martins grund bliver overrendt - spøjs attraktion trækker i folk

36-årige Martin Larsen er glad for at bo i Langå.

Martin Larsen er ikke glad for, at folk går ind på hans grund for at kigge på et byggeprojekt.

Læs også Kvinde fundet dræbt i sit hjem

Men det gør folk. Går ind på hans grund, altså. Ifølge Martin Larsen er det sket mindst 15 gange i løbet af de seneste måneder.

Martin Larsen er selvstændig vinduespudser og har et stort netværk i Langå.

Har råbt og skreget

Det har fået familiefaren til at råbe op i form af et opslag i den lokale facebookgruppe, der blot hedder "Langå".

- Når jeg kommer hjem fra arbejde og ser folk inde i min indkørsel, er det langt over alle grænser. Jeg kan ikke forstå, at man synes, det er i orden, siger Martin Larsen og fortsætter:

- Jeg har stået og råbt og skreget flere gange. Jeg kunne aldrig selv finde på at gøre det. Aldrig.

Martin Larsen bor her i svinget på Skovkrogen i Langå.

Læs også To unge fundet døde i bekendts lejlighed

Gangbro udgør attraktion

Det, folk synes er så spændende at kigge på, er en kommende gangbro, der netop nu er under opførelse ved banestrækningen i Langå.

Den kommende gangbro går tværs over banelegemet og skal ikke mindst sikre borgere bedre adgang til nærliggende naturområder.

Læs også Danmarks hurtigste rutsjebane gik i stå: Gæster sad fast i 32 meters højde

Selvom det muligvis er et spændende projekt for mange borgere i Langå, forarger det Martin Larsen, at folk ikke har respekt for, at det er privat grund, de bevæger sig ind på.

Denne kommende gangbro er tilsyneladende lidt af en attraktion i Langå.

Loven er klar

- Man går ikke en på andens grund for at kigge på noget. Det pisser mig af. For nylig var det ægtepar i 60'erne. Jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke ved bedre.

Martin Larsen har politiet på sin side, og lovgivningen i forhold til privatgrund er ikke svær at forstå.

- Som udgangspunkt må man ikke gå ind på privat grund med mindre, man er inviteret, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Flemming Lau, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Frivillige har brug for hjælp til byfest - der er bare et lille minus

Det er ikke ligefrem svært at se, hvor Martin Larsens private grund begynder.