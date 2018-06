- Fokusér på den gode stemning, når baby skal lære at spise

Man kan som forælder føle sig som en deltager i Det Store Grødshow:

Plask! Hirsegrøden havnede på gulvet. Og i håret – både i babyens og i dit egen. Faktisk er det eneste sted, grøden ikke havnede, i munden på barnet, der i stedet stak i et hyl.

Det er ikke altid lige nemt at vække småbørns interesse for mad, når de skal begynde at introduceres for andet end mælk.

Nogle børn er meget ”på" det der med maden – men sådan er vi voksne jo også. Nogle lever for at spise og andre spiser for at leve. Else Guldager, sundhedsplejerske

Mange bøger og lange pjecer er skrevet om emnet, men ifølge en erfaren sundhedsplejerske skal forældre væk fra at tro at der er én rigtig måde at gøre tingene på.

Else Guldager fra sundhedsplejersken.dk, der har rådgivet forældre om kost til børn i 40 år.

- Der er måske 5-6-7 løsninger, der kan være gode – både når det handler om at lære børn at spise, men også når det kommer til rigtig meget andet med børn, lyder en af Else Guldagers vigtigste pointer til forældre, der står med alverdens grød til op over begge ører i håb om, at babyen på seks måneder skal åbne munden, når skeen kommer.

Sundhedsplejerske Else Guldager har forsket inden for børnesundhedsområdet siden 1977. Hun er i dag administrerende direktør og ansvarshavende redaktør ved sundhedsplejersken.dk, hvor hun blandt andet svarer på spørgsmål fra forældre. Foto: Katrine Damkjær - Ritzau Scanpix

Her følger sundhedsplejerskens svar på fire spørgsmål om små børns introduktion til grød eller anden mad:

Hvor forskellige er børns forløb, når det kommer til at lære at spise?

Sundhedsplejerske Else Guldager:

Det er meget forskeligt. Nogle viser stor interesse, når de er 4-5 måneder gamle. Følger meget tydeligt maden med øjnene, laver mundbevægelser og åbner munden når der kommer en ske. Andre børn er 6-7 måneder, før de begynder at synes, mad er interessant.

Man taler om, at man som forælder skal være opmærksom på at der er et ”vindue”, hvor barnet har motivation for at begynde at spise. Så det gælder altså om at se efter de små tegn, der viser om barnet begynder at interessere sig for mad.

Det er desuden meget forskelligt, hvad det børn synes om smag og konsistens. Og her må man prøve sig frem. Vigtigst af det hele er, at man ikke presser barnet.

Hvilke faktorer spiller ind på denne forskellighed?

Sundhedsplejerske Else Guldager:

Allerede fra barnet ligger i maven, bliver det udsat for forskellige smage, da det drikker fostervandet, som smager af det, som moren spiser. Det kan have indflydelse på dets præferencer.

Derudover er der forskel på, hvordan barnet er eksponeret for maden. Madlavning og måltider er noget, som barnet oplever og bliver fristet af. Derfor er det en god ide, at barnet kan se, røre, lugte og i det hel taget sanse maden.

Tegn på at dit barn er ved at være klar til at begynde med skemad: Læberne: Dit barn kan stramme overlæben, så maden skrabes af skeen. Det slutter tæt med læberne om et glas eller en kop, så det kan drikke.

Samarbejde: Dit barn åbner munden, når skeen nærmer sig, som tegn på JA. Og lukker den som tegn på NEJ.

Kropsholdning: Kan næsten sidde selv og holder hovedet fuldstændigt (kan dreje fra side til side).

Mundbevægelser: Kan andet end suttebevægelser med munden. Begynder at blande mad med spyt ved at bevæge munden, når der er mad i den.



Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvad kan vi som forældre gøre for at give børn en god introduktion til kost?

Sundhedsplejerske Else Guldager:

Man kan sørge for at barnet hverken er for sulten eller for mæt, når man sætter sig ved bordet.

Det er så vigtigt, at det bliver en hyggelig situation - både for den der skal give maden og for barnet. Så man skal prioritere at lægge det til rette, så det foregår på et tidspunkt, hvor begge har overskud. I det hele taget skal det være en afslappet situation.

Hvis barnet kan sidde selv, er det en fin idé at tage en højstol med i køkkenet, så barnets kan følge med i, når maden bliver lavet. Her kan man skærpe nysgerrigheden.

Er der et overskyggende råd du vil give forældre, som er bekymrede for, at deres børn ikke viser interesse i at skulle spise?

Sundhedsplejerske Else Guldager:

Det kræver lidt forberedelse, men det er en god idé at finde det helt rigtige tidspunkt til at introducere mad - både hvad angår sult, og hvornår barnet er mest oplagt.

Hvis man er stopmæt, så er man ikke motiveret for at spise. Det ser jeg faktisk ofte er problemet.

Og ja, går det i vasken den ene dag og har man overskuddet til det, så kan man godt prøve at tilbyde mad flere dage i træk, men man kan også vælge at holde en pause nogle dage eller en uge og så forsøge igen.

Der er ikke én rigtig måde, og man skal ikke bekymre sig – barnet skal nok finde interessen på et tidspunkt, hvis man sørger for en god stemning i måltidssituationen.

