Føtex siger undskyld til Mia - nu er hun tæt på at få drømmejob

Hvis nogen skulle være i tvivl, blev 18-årige Mia Frandsen sidste mandag bortvist fra sit job som bagerjomfru i Føtex, fordi hun havde spist noget af en kanelsnegl.

Denne mandag har Mia Frandsen og HR-chef i Føtex i Salling Group, Lars Rønnow, haft et møde for at snakke sagen, der har affødt stor kritik af føtex, igennem.

Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, at hele Danmark har set mit ansigt. Mia Frandsen, tidligere føtex-ansat

Begge parter har nu skrevet under på, at de har fundet fælles fodfæste.

- Jeg fik en undskyldning af ham, og vi fik ændret bortvisningen til en almindelig fyring, så jeg nu er opsagt fra virksomheden med normalt varsel og rettigheder, siger Mia Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Han sagde, at de vil benytte sagen til at revidere egne regler og retningslinjer.

Jobtilbud er væltet ind

HR-chef Lars Rønnow tilbød Mia, at hun kunne få sit gamle job tilbage, men det har hun takket nej til.

- Vi kan godt genkende det forløb, som Mia gengiver, og vi har haft et godt møde, hvor jeg har haft lejlighed til at høre Mias side af sagen, siger Lars Rønnow til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg glæder mig til at prøve at sove. Mia Frandsen, tidligere føtex-ansat

Mia Frandsen har med egne ord mødt helt utrolig stor opbakning fra nær og fjern efter bortvisningen sidste mandag. Den opbakning er også kommet i ganske konkret form.

- Jeg har fået så mange gode jobtilbud andre steder fra. Jeg har hørt fra Fakta, Aldi, Min Købmand, nogle små private virtksomheder samt to hoteller. Jeg er ved at få mit drømmejob ud af den her situation, siger Mia Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Har ikke sovet i en uge

Det er specielt hotelbranchen, der trækker i den 18-årige pige fra Grenaa.

- Jeg kan godt lide kundeservice, og jeg kan godt lide at have noget med folk at gøre. Jeg har rejst meget, og jeg står altid og tænker 'wauw', når jeg står i sådan nogle flotte hotelreceptioner.

Sagen med føtex nu er slut. Fremtiden ser lys ud. Men forløbet, hun har været gennem, er ikke noget noget, hun ville ønske for andre.

- Jeg glæder mig til at prøve at sove. Jeg kunne slet ikke sove eller få ro i kroppen nattten mellem mandag og tirsdag i sidste uge. Her i weekenden fik jeg lidt ro, men ellers har jeg ikke sovet særlig meget, siger Mia Frandsen til TV2.

Hun har stadigvæk svært ved at forstå den store opmærksomhed, sagen har fået i medierne og offentligheden.

- Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, at hele Danmark har set mit ansigt, siger hun og tilføjer:

- Jeg er bare glad for, at jeg fik renset mit navn og for at vide, at jeg ikke blinker med rødt, hvis jeg en dag vil søge et andet job i Salling Group. Jeg føler, mit navn er blevet renset.