Første spadestik til kæmpeforestillingen Kong Arthur er taget

De første pæle er netop sat i jorden til det, der kan blive sommerens helt spektakulære show. Det Kongelige Teater opfører en stor udendørs forestilling om Kong Arthur ved Moesgaard Museum, og selve opbygningen af scenen er netop gået i gang.

Det fulde arbejde op mod prøvestart kommer til at gå fra nu og indtil påske, hvor det stort set gerne skulle stå færdigt. Så er der noget teknik, som skal rettes til. Morten Bisgaard

- Vi er i fuld gang med hele funderingen af vores dekoration, og det går ud på at få gravet ud, så vi har noget at stille scenen på, siger Morten Bisgaard, der er site- og anlægsproduktionsleder, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder altså, at der lige nu er gravemaskiner og bygningsarbejde i gang, fordi det hele bliver bygget fra bunden. Og byggeprojektet tager tid.

- Det fulde arbejde op mod prøvestart kommer til at gå fra nu og indtil påske, hvor det stort set gerne skulle stå færdigt. Så er der noget teknik, som skal rettes til, siger Morten Bisgaard.

Det er jo et ret stort arbejde med mange involverede. Hele teaterdekorationen er en stor trækonstruktion, som ikke ser så voldsom ud, men som kan en masse ting, så det i sig selv er et stort arbejde.

Og særligt med det danske vejr kan det give problemer at bygge så stort et projekt.

Selvom det lige nu bare er en mudret byggeplads, skal området her om bare nogle måneder stå klar til årets store forestilling.

- Lige nu hvor det regner har vi udfordringer rent teknisk i forhold til udstyr, som har en vis grænse til, hvro lang tid, det kan holde til det. Og vi har vinden, som er en ret svær ting at styre. Hvis vi har vinden imod os, kan det især være en udfordring, når tilskuerne skal høre, hvad de siger på scenen, siger han.

Publikum kan forvente 18 heste, der ridder ind over tribunen, og de kan forvente magi og røg og pyroteknik, vi har med i opsætningen. Morten Bisgaard

Udendørsforestillingen er en del af et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Moesgaard Museum og Det Kongelige Teater. Tidligere fortalte publikumschefen for Moesgaard Museum, hvad deres drømme er med en sådan forestilling.

Jacob Lohmann i rollen som Kong Arthur. Lohmann har tidligere spillet Macbeth på teateret Mungo Park og medvirket i den populære danske tv-serie 'Anna Pihl'.

- Vi vil gerne vise, at Moesgaard ikke kun er et museum, men et sted for utrolig mange aktiviteter hvad enten man er interesseret i natur, kultur eller arkiktektur, sagde publikumschef for Moesgaard Museum Henrik Hatt til TV2 ØSTJYLLAND i december.

18 heste på scenen

Forestillingen kommer i kølvandet på kæmpesuccessen 'Røde Orm', der i 2016 underholdt flere end 90.000 mennesker hele sommeren. Den succes vil de nu fortsætte med en ny forestilling.

Hver aften er der plads til 3.600 tilskuere, der kan nyde godt af flere end 200 medvirkende på scenen, der består af både skuespillere, heste og statister.

- Publikum kan forvente 18 heste, der ridder ind over tribunen, og de kan forvente magi og røg og pyroteknik, vi har med i opsætningen, siger Morten Bisgaard.