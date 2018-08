Første skoledag startede mange i friskole

Mandag var det første skoledag på rigtig mange østjyske skoler og på Ådalen Friskole i Hørning syd for Aarhus var dagen på flere måder speciel.

Ikke alene var det kun anden gang skolen holdt første skoledag. Dagen betød også mere end en fordobling af elevtallet.

Skolen blev nemlig grundlagt for kun et år siden i 2017. Dengang begyndte ni elever i børnehaveklasse. Mandag begyndte 21 nye elever og skolens elevtal har dermed ramt 30.

- Tilstrømningen er bedre, end vi havde turdet håbe på. Der har været stor interesse og mange forældre med blik for, at vi kommer med noget andet, end det der er i byen i forvejen, siger Thomas Kjeldgaard, der er skoleleder på Åskolen i Hørning.

Skoleleder på Åskolen er positivt overrasket over den store tilstrømning af elever.

Folkeskole under pres

Friskolen i Hørning er ikke alene om at opleve en øget tilstrømning af elever. På landsplan fik 16,7 procent af eleverne i friskole i 2017. Ti år tidligere gjaldt det kun 12,4 procent.

- Der er nogle nye tendenser. For eksempel at flere forældre fra starten vælger en friskole til deres børn, hvor man måske tidligere var mere tilbøjelig til at stifte bekendtskab med den lokale folkeskole og så på baggrund af de erfaringer at foretrække nogle andre valg, siger Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved Via University College, Aarhus.

- Forældrene ser i dag mere generelt på, hvad det er for en skole, de foretrækker til deres børn og i mindre udstrækning om det nu er en friskole eller en folkeskole. Det er jo naturligt nok, men det kan sætte den lokale folkeskole lidt under pres.

Ifølge Andreas Rasch-Christensen søger flere mod privatskoler helt fra starten af børnenes skolegang.

Kreative fag

På Åskolen i Hørning er en af de nye elever på skolen 6-årige Birk. Hans forældre har valgt friskolen til og folkeskolen fra, blandt andet fordi kreative og boglige fag bliver sidestillet.

- Vi vil gerne være med til at give ham noget, han er rigtig dygtig til. Det kan være, han er dygtig til bogstaver og tal. Det kan også være, han er dygtig til at hamre søm i, forklarer Birks mor Ann Timm.

Ud over det kreative får børnene også mindre klasser, varm mad og et stort fællesskab omkring skolen.

Det tiltaler familien Timm:

- Friskolen var mere rigtig for vores familie end folkeskolen. Hele familien kunne være en del af Åskolen. Der er noget nærvær. Vi kender de voksne, der er der, siger Ann Timm.

- Vi har valgt åskolen til, fordi det er en skole med nogle værdier som vi sætter højt. Vi vil gerne være med til at skabe den kultur og det fællesskab, vi håber skal være på den skole.

Første skoledag var en festdag for eleverne på Åskolen i Hørning.

For store klasser

Familien Timm har svært ved helt præcist at sætte fingeren på, hvad det var, der fik dem til at vælge folkeskolen fra.

Men ifølge forskningschef Andreas Rasch-Christensen handler det for mange forældre om mange af de ændringer, der har været i folkeskolen de seneste år.

- Vi har en rigtig stærk folkeskole målt på alle mulige parametre, men det er klart, at nogle kommuner har været igennem nogle skolesammenlægninger og nogle andre typer af processer, hvor man måske synes som forældre, at skolen er blevet lidt stor, klasserne er blevet lidt store, der sidder nogle elever med nogle sociale udfordringer, som ikke har været der tidligere, siger han og fortsætter:

- Der skal man jo som kommunalforvaltning støtte op omkring de udfordringer, sikre at der er nok voksne, sikre at de har tid til børnene. Så det gælder om også politisk at støtte op om folkeskolen.