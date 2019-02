Første patient i Horsens er indlagt i ny hospitalsbygning

Der var flag og glade smil, da den første patientseng tirsdag rullede ind på det nye sengeafsnit 'Nye Nord' på Regionshospitalet Horsens.

- Ej hvor festligt med flag og det hele, lød det fra Mona Jensen, der er patient på Regionshospitalet Horsens, da hendes seng blev trillet ind på den nye gang i den nye bygning.

Her får hun enestue, privat bad og toilet, og det har hun glædet sig meget til.

- Privatliv er der ikke så meget af, og toilet og bad foregår ud på gangen, så det bliver rart at komme over i det nye og få badeforhold, der er nemmere at komme til, sagde Mona Jensen til TV2 ØSTJYLLAND umiddelbart inden hun forlod den gamle bygning.

Mona Jensen var spændt, da hendes seng blev rullet fra de gamle hospitalsgange og mod de nye.

Enestuer og god plads

De gamle sengeafsnit, som nu bliver tømt for patienter, er fra 1969. Interiøret er nogle steder stadig 1960´ernes modefarve orange. Stuerne har plads til fire patienter, som deles om et lille toilet, der er ingen ventilation, og det trækker fra vinduerne.

- Toiletterne i den gamle bygning lever ikke op til arbejdstilsynets krav. Man vil ikke kunne hjælpe patienterne derinde, for det er der ikke plads til, lyder det fra Thomas Hanberg Sørensen, projektchef på Regionshospitalet Horsens.

Den gamle hospitalsbygning på Regionshospitalet Horsens blev bygget i 1969. Her har patienterne ligget på 4-mandsstuer med et lille toilet til deling.

- På de nye stuer er der god plads til hjælpepersonale på badeværelset, der er også plads på enestuen ved siden af sengen, så pårørende kan få stillet en feltseng op og overnatte, hvis der er et ønske om det, fortæller han.

Den nye bygning er umiddelbart meget tilfredsstillende for personalet. Sygeplejerske Julie Skaarup Høgesberg er i hvert fald imponeret.

- Det er helt fantastisk med enestuer med fjernsyn og eget bad og toilet. Det er jo så flot, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hospitalsbygningen 'Nye Nord' blev tirsdag indtaget af de første nye patienter. Bygningen ligger på den tidligere parkeringsplads over for den gamle hospitalsbygning.

Flere indbyggere

Den nye bygning ved Regionshospitalet Horsens er skudt op på den tidligere parkeringsplads direkte over for den gamle. Årsagen til nybyggeriet er ifølge hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen dels, at forholdene ikke lever op til moderne patienters forventninger og dels, at hospitalet snart løber tør for plads.

- Optagsområdet er voksende. Nu hører patienter fra både Skanderborg, Horsens, Odder og Hedensted Kommuner til her. Området har stigende indbyggertal og brug for mere plads, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Når det tidligere sengeafsnit er tømt for patienter, skal bygningerne renoveres og opdateres til moderne forhold.

- Så får vi mere opdaterede rammer for patienter og personale, siger Lisbeth Holsteen Jessen.