Første østjyske meningsmåling klar: Vælgertæsk til flere partier

Nu er den første meningsmåling for Østjylland klar. Megafon har for TV 2 og TV2 Regionerne spurgt 1000 østjyder, hvor af 85,9 pct. af dem har svaret på, hvem de ville stemme på ved et valg i dag. Og billedet er klart. Især tre partier får tæsk, imens to andre kan juble.

DF står i meningsmålingen til at gå tilbage fra 18,9 pct. af stemmerne ved valget i 2015 til 11,7 pct. i dag. Dog med en usikkerhed i målingens tal på +/- 2,2 pct.

Noget der ikke overrasker den lokale spidskandidat Kim Christiansen.

Der er nogle partier, som lover guld og grønne skove for fire mandater, men der skal altså 90 til for at få noget igennem. Det skal folk tænke over. Kim Christiansen (DF)

- Vi går med stor sandsynlighed tilbage, det er ingen hemmelighed. Jeg tror dog stadig på tre-fire mandater i Østjylland, og på landsbasis håber jeg på 16-17 pct. af stemmerne, siger DF'eren til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er fortsat 25 pct., som ikke har besluttet sig, så jeg kæmper videre. Vi skal tale med danskerne og have kredit for vores arbejde, der blandt andet indebærer 146 stramninger på udlændingeområdet.

Meningsmålingen Den er foretaget af Megafon for TV 2 og TV2 Regionerne. Der er spurgt 1000 personer, hvor af 14,1 pct. er i tvivl eller ikke ønsker at stemme. Fordelingen af stemmerne til de enkelte partier er dermed lavet ud fra de resterende 85,9 pct. Personer er blevet spurgt om, hvilket parti de ville stemme på, hvis der var valg i morgen. Ved de enkelte partier er der en usikkerhed i tallene i målingen, som varierer efter partiernes størrelse.

'Lover guld og grønne skove'

Helt præcist hvorfor Dansk Folkeparti står til en vælgerlussing, tør politikeren ikke spå om. En del af stemmerne har partier som Stram Kurs og Nye Borgerlige formentlig snuppet, lyder det fra ham.

- Der er nogle partier, som lover guld og grønne skove for fire mandater, men der skal altså 90 til for at få noget igennem. Det skal folk tænke over, siger Kim Christiansen.

Læs også DF'er kritiserer valgplakater med arabisk skrift - det er der dog ét problem med

En anden af valgets tabere i Østjylland – ifølge meningsmålingen – er Alternativet.

Partiet står med en usikkerhed på +/- 1,2 pct. i målingen til at få 2,9 pct. af stemmerne ved et valg i dag, hvorimod man tilbage i 2015 fik 6,1 pct.

- Det her er den svære toer, men jeg er ikke nervøs. Jeg har svært ved at genkende billedet, når jeg er ude blandt folk til debatter. Der oplever jeg mange, som siger, at de vil stemme på os, siger Torsten Gejl til TV2 ØSTJYLLAND.

02:00 VIDEO: Torsten Gejl var i marts i praktik som hjemløs i Aarhus. Her oplevede han den barske virkelighed på gaden. Luk video

Vil snakke politik

Han tror derfor på, at Alternativet vil overraske i forhold til den dystre måling:

- I lang tid har fokus ikke været på politik, når man snakkede om Alternativet. Nu har vi fået lov til at snakke politik i to uger, og får vi lov til det i to uger mere, så er jeg ret sikker på, vi er, hvor vi skal være.

Jeg er selvfølgelig utrolig taknemmelig, men vi skal huske på, det stadig bare er en meningsmåling. Jeg er da virkelig glad, og den giver et kæmpe boost. Kirsten Normann Andersen (SF)

Ud over DF og Alternativet står også Liberal Alliance til vælgersmæk. Partiet går ifølge målingen tilbage fra 8,3 pct. af stemmerne ved seneste valg til blot 4,1 pct., hvis vælgerne skulle sætte deres kryds i dag.

Liberal Alliances tal i målingen skal ses i lyset af en usikkerhed på +/- 1,2 pct.

I den modsatte ende af humørskalaen lige nu finder vi blandt andre SF og Kirsten Normann Andersen. Hun stiller for første gang op som den østjyske spidskandidat, og derfor er glæden hos hende over meningsmålingen svær at skjule.

Giver et kæmpe boost

SF står - med en usikkerhed på +/- 1,9 pct. - til at få til 9,2 pct., hvis der var valg i dag. I 2015 fik partiet 4,4 pct. af de østjyske stemmer.

- Jeg er selvfølgelig utrolig taknemmelig, men vi skal huske på, det stadig bare er en meningsmåling. Jeg er da virkelig glad, og den giver et kæmpe boost, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Politikeren, der har siddet i folketinget i tre år, har ifølge hende selv et ret godt bud på, hvorfor vælgerne belønner SF.

Læs også Partileder overnattede på fødeafdelingen: - De har en helt uoverkommelig opgave

- Vi kæmper for konkrete tiltag, der kan mærkes i hverdagen. Jeg stiller selv op, fordi jeg mener, at politik skal være mere håndgribeligt og forståeligt, lyder det fra Kirsten Normann Andersen.

SF er sammen med De Radikale de partier, der står til den største fremgang.

De Radikale får i målingen 8,5 pct. af stemmerne med en usikkerhed på +/- 1,8. I 2015 satte 4,9 pct. af vælgerne i Østjylland kryds ved partiet.