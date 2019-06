Første østjyske kreds optalt: Her er de personlige stemmer

Onsdag aften stod det overordende valgresultatet klart: Rød blok løb med sejren, mens valgets helt store tabere blev Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Men hvem, der får pladserne i Folketinget, er endnu ikke endeligt fastlagt torsdag eftermiddag. Den endelige fordeling bliver nemlig afgjort af de personlige stemmer, som fortsat er under optælling.

Læs også Alle stemmer er nu talt op – sådan har østjyderne sat krydset

Nu er Favrskovkredsen, som den første i Østjyllands Valgkreds færdigoptalt.

Den tidligere borgmester i Favrskov Kommune Anders G. Christensen har ved valget fået flest personlige stemmer i Favrskovkredsen.

Populær eks-borgmester

Her er det den tidligere borgmester i Favrskov Kommune, Anders G. Christensen (V), der løber med langt de fleste personlige stemmer. 2220 Favrskov-borgere har sat kryds ved ham personligt.

Læs også Anders Samuelsen går af som leder af LA

Dermed får eks-borgmesteren, der i dag sidder i byrådet i Favrskov Kommune, flere personlige stemmer end store landspolitiske profiler som Britt Bager og Jakob Ellemann-Jensen. De to fik henholdsvis 1014 og 998 personlige stemmer.

01:08 VIDOE: Formand for Venstre i Favrskov Michael Jensen mener, at det vil få stor betydning for kommunen hvis lokale Anders G. Christensen (V) får en plads på Christiansborg. Luk video

Venstres lokalformand i Favrskov Kommune Michael Jensen håber meget, at det lykkes Anders G. Christensen (V) at komme i Folketinget.

- Favrskov er ikke en stor kreds, men det vil betyde, at vi pludselig har en stemme på Christiansborg. Så når der er forhandlinger, og snakke så har vi en stemme derinde. Og det betyder rigtig, rigtig meget for et område som Favrskov.

Daniel Toft Jakobsen (S) har siddet i Folketinget siden 2015. Han får næstflest personlige stemmer i Favrskovkredsen.

Rød lokalkandidat

På den røde fløj er stemmeslugerne i Favrskovkredsen socialdemokraten Daniel Toft Jakobsen (S) samt tidligere forsvarsminister og Aarhus-borgmester Nicolai Wammen.

Læs også Sådan har østjyderne stemt - se resultatet fra dit valgsted

De to fik henholdsvist 1894 og 1555 personlige stemmer. Daniel Toft Jakobsen (S) har siddet i Folketinget siden 2015 og bor med sin kone og tre børn i Hedensted Kommune.

Traditionelt er optællingen i Aarhus blandt de sidste i landet, som bliver færdige, og resultatet herfra forventes først i løbet af torsdag aften.