For første gang i seks år skal dansker dømme CL-kamp

I onsdagens Champions League-opgør mellem ukrainske Shakhtar Donetsk og tyske Hoffenheim bliver det aarhusianske Jakob Kehlet, som skal passe fløjten.

Det fremgår af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) dommerbesætning til kampene i første runde af gruppespillet i Europas bedste klubturnering.

Kehlet bliver dermed den første dansker i næsten seks år til at passe fløjten i en Champions League-gruppekamp. 6. november 2012 passede Peter Rasmussen fløjten, da Manchester City og Ajax spillede 2-2.

03:36

VIDEO: Her kan du se et interview med fodbolddommer Jakob Kehlet. Han så gerne, at sportsjournalister og eksperter satte sig mere ind i fodboldreglerne. Interviewet er fra maj 2018.