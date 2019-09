Første af sin slags: Ny genbrugsbutik sælger også byggematerialer

Side om side med porcelæn, bøger og legetøj, kan man finde kasserede skruer, søm og fliser, som håndværkerfirmaer ikke har fået brugt.

Det og meget andet byggemateriale bliver solgt i Røde Kors i Hinnerup, der er den første Røde Kors genbrugsbutik i landet, der også sælger byggematerialer.

Ideen er Gert Sørensen og Else Buchhave kommet på. De har i flere år været frivillige i genbrugsbutikker, og de har set, hvor mange gode ting der bliver smidt ud.

Der bliver smidt så mange ting væk, og det er i den grad ressourcespild. Else Buchhave, Røde Kors

- Jeg har prøvet at hoppe ud af bilen på genbrugspladsen og sagt til folk, at de ikke måtte smide noget ud, fordi det var ting, vi kunne bruge i butikken, tilføjer hun.

Godt for naturen

Alle kan donere ting til butikken, hvor de for tiden sælger blandt andet fliser, vinduer, toiletter, vaske og værktøj. Noget af det finder de på genbrugspladsen, imens andet kommer fra lokale håndværkerfirmaer.

Gert Sørensen fremhæver dog, at butikken har noget for både mænd, kvinder og børn.

Udover byggematerialer sælger de nemlig de ting, man typisk ser i en genbrugsbutik.

På sigt kunne de godt tænke sig at udvide butikken med et værksted, hvor de kan reparere møbler og cykler, og så vil de også gerne sælge haveblomster og planter, som folk ikke vil have derhjemme længere.

- På den måde får vi og kunderne rigtig meget ud af det, og det gør naturen også, siger Else Buchhave.

Den nye butik ligger i Hinnerup.

Momsregistreret genbrug

De har haft butikken siden midten august, og den er ifølge indehaverne flittigt besøgt, selvom den selvfølgelig lige skal i gang.

- Jeg har fundet en værktøjskasse og nogle pensler. Jeg synes, det er en god idé. Jo mere genbrug, jo bedre, siger Stinne Højer Mathiasen fra Hinnerup, der er en af kunderne.

Røde Kors vil nu se på, hvordan butikken i Hinnerup bliver tager imod, og hvis den bliver en succes, vil de også sælge byggematerialer i andre Røde Kors butikker i fremtiden.

Røde Kors butikken i Hinnerup er desuden momsregistreret, så de har mulighed for at forandre møblerne og byggematerialerne og sælge dem videre, som for eksempel pallesofaer.

Den nye Røde Kors-genbrugsbutik er landets første, der også sælger byggematerialer.