Forkert vinder udråbt, men nu er Trine verdensmester

Musklerne står tydeligt frem under huden, mens 31-årige Trine Rathlau holder sine arme ud fra kroppen i en anstrengende positur. Hun står på en scene i New York og smiler trods anstrengelserne ud til dommere og publikum.

Med en høj schweizisk kvinde som modstander er hun kommet i finalen. De to er iført hver sin glitrende bikini og høje hæle. Til musik viser de kroppene frem i forskellige positurer, der får musklerne til at træde frem.

- Kom så Trine, råber nogle fra publikum på klingende dansk, selvom konkurrencen er i New York.

Trine Rathlau og hendes høje schweiziske medfinalist skulle holde nogle af positionerne længe.

Falsk vinder kåres

Dommerne voterer og kort efter kårer de en vinder: Konkurrenten fra Schweiz har vundet!

Hurtigt bliver hun udstyret med pokal og flag af mænd, som kommer ind på scenen. Men så opstår der forvirring. Flaget bliver taget fra den schweiziske kvinde igen. Trine Rathlau går ind på scenen igen. Så ud. Så ind.

Endelig kommer der en forklaring over højttalerne:

- Hvem er vinderen?, spørger speakeren på amerikansk.

- Trine Rathlau! proklamerer han umiddelbart efter.

- Der var lidt forvirring, da papirerne skulle overleveres. Vi undskylder mange gange. Stort tillykke med sejren. Du fortjener den, lyder det så ud af højttaleranlægget.

Trine Rathlau arbejder hårdt op til konkurrencerne. Når konkurrencerne er overstået, tager hun fem til seks kilo på.

Vildt tilfredsstillende

Endelig får Trine sit trofæ og store klapsalver.

- Det var en lidt anderledes oplevelse, at hun først fik at vide, at hun havde vundet. Så måtte hun pænt aflevere trofæet. Det var nok værre for hende end for mig, griner Trine Rathlau over telefonen fra New York.

Den seneste tid er al Trine Rathlaus fritid gået med at træne samt spise efter en stramt styret diæt.

- Det er vildt tilfredsstillende, at det jeg har brugt så meget tid på nu går op i en højere enhed. At al den tid i træningscenteret og det store fokus på kost nu kulminerer i en kæmpe sejr, siger hun glad over telefonen.

Til dagligt bor Trine Rathlau i Randers, hvor hun står i lære som klinikassistent.