Før var Andreas indesluttet, nu er han åben og rigtig glad

Andreas Jakobsen er 17 år gammel, og er sammen med tre andre unge mænd minipraktikant i fodboldklubben Randers FC.

- Da de startede, var de stort set mundlamme, fortæller direktør i Randers FC Henrik Jørgensen.

Andreas Jakobsen følger trofast med på sidelinjen, når Randers FC spiller.

De er alle fire en stor del af fodboldklubben – til fordel for både klub, og ikke mindst dem selv.

- I dag snakker de, hilser, og spiser med på lige fod med alle andre, fortæller direktøren i fodboldklubben og Andreas Jakobsens øverste chef.

Jeg har svært ved at forklare mig selv og snakke med andre. Andreas Jakobsen.

Andreas Jakobsen har autisme, og det kan være vanskeligt for ham, at indgå i sociale relationer.

- Jeg har svært ved at forklare mig selv og snakke med andre, sådan beskriver den 17-årige randrusianer sig selv i en video lavet af UEFA.

I videoen fortæller han og kollegaen Oliver Svangren om deres dagligdag i fodboldklubben Randers FC.

Oliver Svangren har Downs syndrom. Ud over de praktiske gøremål i klubben, så får han også selv spillet fodbold. Foto: Fra youtube (UEFA)

I alt er de fire unge mænd – også kaldet ´Minipraktikanterne´, hjælper til i køkkenet på stadion, dækker borde, vasker spillertøj og gør klar til arrangementer.

- Det betyder rigtig meget for mig. Jeg lærer nye mennesker at kende og så får jeg lært, hvordan det er at have et reelt arbejde, fortæller Andreas Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han var meget indesluttet før og trak sig op på sit værelse og spillede PlayStation. Han er meget mere åben nu og glad, når han kommer hjem. Helle Jakobsen, mor til Andreas.

Lørdag aften vandt Randers FC en særlig pris til Dansk Fodbold Award for indsatsen med at integrere Andreas Jakobsen og de tre andre udviklingshæmmede i fodboldklubben.

- Han var meget indesluttet før og trak sig op på sit værelse og spillede PlayStation. Han er meget mere åben nu og glad, når han kommer hjem, siger Andreas´ mor Helle Jakobsen.

Andreas Jakobsen i gang med arbejdet i Randers FC, hvor han dækker bord til arrangementer, hjælper til i køkkenet og vasker spillertøj. Foto: UEFA

For Andreas Jakobsen handler det ikke kun om de praktiske opgaver, men om at blive accepteret og en del af dagligdagen i klubben. Her indgår de på lige fod med de andre ansatte og hilser og spiser også med spillerne.

- Hvis man har haft en dårlig weekend eller en dårlig dag, så er der altid én, der er henne og spørge, er du okay?, fortæller Andreas Jakobsen.

Hjertet banker i den grad også blåt. Andreas Jakobsen en trofast fan, og står last og brat med sin fodboldklub Randers FC.

- De er ikke helt på toppen i den her kamp, så er det bare at komme videre til næste, fortalte han søndag, da hestene fra Randers tabte til Sønderjyske, fortalte han fra sidelinjen i Haderslev søndag, da Randers FC tabte 0-3 til Sønderjyske.

Søndag var Andreas Jakobsen i Haderslev med sin mor for at se Randers FC spille mod Sønderjyske.

Men der er ikke andet for end at komme op på hesten igen, og håbe på point der, som han siger. Livet i klubben betyder det også rigtig meget for ham.

- Jeg er virkelig, virkelig glad for det.