Følg optællingen her - se resultatet fra dit valgsted

Onsdag aften kl. 20 gik optællingen af stemmerne i Østjyllands Storkreds og resten af Danmark i gang.

Her på tv2østjylland.dk kan du løbende følge valgresultaterne, efterhånden som de tikker ind. Klik på linket nedenfor for at se resulatet fra netop dit valgsted.

Se valgresultaterne her

Tre mindre østjyske øer - Alrø, Tunø og Endelave - var blandt de første til at have talt alle stemmer op. I løbet af aftenen opdateres siden med yderligere resultater fra resten af Østjylland.

Første storkredsresultat ventes at komme cirka klokken 22. Resultaterne vil fortsætte med at komme ind hele aftenen og formentlig ud på natten.

Se valgresultaterne her